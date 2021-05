Résumé et buts du Leipzig-Dortmund de la finale de la Coupe d’Allemagne

13/05/2021 à 22:55 CEST

Arnau Montserrat

Le Borussia Dortmund a remporté sa cinquième Coupe d’Allemagne. Haaland, son premier titre avec l’élastique de la région de la Ruhr. Le dernier? Lui seul sait où il jouera la saison prochaine. Les hommes de Terzic ont balayé Leipzig en première mi-temps, ce qui a payé leur inexpérience en finale. Le premier verre de sa courte histoire lui échappa des mains. Le 0-3 à la mi-temps était pratiquement définitif.

RBL

DOR

Leipzig

Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl (Forsberg 62 ‘); Mukiele (Laimer 62 ‘), Olmo, Haidara (Henrichs 70’), Sabitzer; Sorloth (Poulsen 46 ‘), Hwang (Nkunku 46’).

Dortmund

Burki; Piszcek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (Hazard 46 ‘), Can; Reus, Dahoud (Delaney 74 ‘), Sancho (Meunier 89’); Haaland

Buts

0-1 M.5 Sancho; 0-2 M.28 Haaland; 0-3 M.45 Sancho; 1-3 M.71 Elm; 1-4 M.87 Haaland.

Arbitre

Felix Brych. TA: Upamecano (45 ‘), Olmo (81’) / Can (15 ‘), Bellingham (25’), Dahoud (50 ‘), Sancho (61’), Hummels (90 ‘)

Malgré le fait que les “ taureaux ” étaient plus impliqués dans le jeu, la poudre à canon de Dortmund, quand elle va bien, est l’une des meilleures de la scène européenne. Plus quand vous avez un «tueur» comme Haaland. Si vous mettez un génie comme Jadon Sancho à côté du Norvégien, qui n’a pas été à son meilleur au cours de la saison, c’est un duo à considérer. L’Anglais a ouvert la boîte avec une balle filetée pour l’encadrement.

Il a ouvert la voie à Haaland avec un objectif qui le définit parfaitement. Vitesse, technique, puissance et objectif. Beaucoup de but. Il a renversé Upamecano, qui est un placard. Il est entré en collision avec lui et celui de Leipzig s’est retrouvé au sol. La feinte a fini par tuer le futur défenseur central du Bayern qui du sol était le meilleur spectateur du tir placé d’Erling. C’est un robot parfaitement créé.

Dortmund a eu le temps de terminer la finale dans les 45 premières minutes avec le troisième de Sancho juste avant de partir pour les vestiaires. Un demi-but est d’un Marco Reus qui a terminé un match majestueux. L’assistant l’a annulé dans un premier temps, mais le VAR a changé la décision. 0-3. On le dit bientôt dans un parti de telles dimensions.

Mais Leipzig n’a pas démissionné. Sans rien à perdre, sans la pression qui les avait laissés pétrifiés en première mi-temps, ils ont assiégé le but de Bürki. Deux bâtons devaient faire le set de Nagelsmann pour que finalement Dani Olmo mette un peu de piment en finale. Jusqu’à ce que Haaland se décide. Il les met même quand il patine. Il a fait un pas mal mais est rentré à l’intérieur. C’est une chose folle. Cinquième Coupe d’Allemagne méritée pour le Borussia