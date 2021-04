Résumé et buts du match Almería-Espanyol (1-1) de la 35e journée

19/04/2021

23:15 CEST

Jonathan Moreno

Cela pourrait être, mais ce n’était pas le cas. L’Espanyol a eu la promotion virtuelle dans les bottes de Raúl de Tomás. Le Madrilène, tant de fois exubérant dans la surface, a raté un penalty, son troisième d’affilée. C’était treize points d’avantage. Bien sûr, le revenu de dix est préservé et le bleu et le blanc continuent à actualiser les jours. Dimata a égalisé avec son opportunisme après un méfait RDT le 1-0 du très convoité Sadiq.

ALM

ESP

Almeria

Makaridze; Balliu (Buñuel, 46 ‘), Maras, Cuencas, Akieme; Samú, Morlanes; Aketxe (Brian Rodríguez, 67 ‘), Robertone (Villar, 82’), Lazo (Ramazani, 82 ‘); Umar Sadiq.

Espanol

Diego López; Gil, Calero (Lluís López, 83 ‘), Cabrera, Pedrosa; Puado (Melamed, 76 ‘), Keidi Bare, Darder (Mérida, 83’), Embarba; De Tomás (Lozano, 93 ‘), Dimata (Wu Lei, 76’).

Buts

1-0 M.51 Sadiq. 1-1 M.58 Dimata.

Arbitre

Gálvez Rascón (de Madrid). TA: Makaridze / Darder.

Campagne

Jeux méditerranéens. Derrière des portes closes.

Terne et timide. Avec la robe du lundi. L’équipe bleue et blanche attendait Almería dès le départ. Ce sont les Andalous qui étaient le plus en jeu dans l’enjeu, toujours avec une volonté de promotion directe. Les petites attaques indiennes étaient bien contrôlées par les perruches. Cabrera a dévié du dos un tir d’Aketxe après une passe de la mort d’Akieme. C’était le meilleur des rojiblancos. Le reste des approches n’a pas effrayé Diego López.

Dans l’autre zone, Makaridze n’a même pas sali ses gants. Le Géorgien a vu ses coéquipiers et un Espanyol inoffensif prendre le vertige. Darder était le seul à avoir proposé, mais l’Espagnol ne s’est pas connecté avec Puado, Embarba, De Tomás ou un Dimata épais.

Avant la pause et dans un centre apparemment inoffensif pour la zone, Morlanes a ajusté le ballon avec sa main à l’intérieur de la zone et le VAR est entré pour revoir l’action. En fin de compte, Gálvez Rascón n’a rien signalé de punissable. Il y a des mains qui le font et d’autres qui ne le font pas. Un vrai non-sens cette saison.

Une autre pénalité aux limbes

Le premier terrain de l’Espanyol entre les trois clubs a dû attendre 48 minutes. De Tomás a frappé avec l’extérieur de sa botte gauche et Makaridze a inséré ses mitaines. La réplique d’Almeria était mortelle. Balle profonde pour Sadiq, qui bat Calero en vitesse et en position et définit le gaucher après avoir apprivoisé la passe de sa main droite.

Le 1-0 a réveillé les hommes de Vicente Moreno, et le match nul a été immédiat. RDT a rejoint son défenseur et a servi le cœur de la petite zone pour la tête d’un Dimata opportune. Le duel était teint en bleu et blanc. Embarba a réclamé un penalty, puis Gálvez Rascón en a apprécié un sur De Tomás. Le Madrilène a exécuté bas, dur et sur le bâton, mais Makaridze lui a refusé la gloire.

Le Géorgien a une fois de plus frustré le meilleur tireur espagnol, avec une intervention opportune dans un jeu de laboratoire concocté par Embarba. Un jour de plus. Un jour de moins.