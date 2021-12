Résumé et buts du match amical Espagne-Portugal (4-3)

18/12/2021 à 23:32 CET

.

L’équipe espagnole de futsal a battu le Portugal 4-3, dans le premier des deux matches amicaux pour préparer le Championnat d’Europe 2022, avec des buts de Sergio Lozano (deux), chinois Oui Raul Gomez, dans un duel du plus haut niveau.

ESP

POUR

Espagne

Dídac, Carlos Ortiz, Sergio Lozano, Lin et Esteban -cinq titulaires-. Chemi, Catela, Antonio, Adolfo, Cecilio, Chino, Raúl Gómez, Raúl Campos et Boyis ont également joué.

le Portugal

Edu, Fabio Cecilio, Erick, Joao Matos et Bruno Coelho. Andre Sousa, Andre Coelho, Nilson, Alfonso, Zicky, Cardinal, Mario Freitas, Tiago Brito, Miguel Castro et Pauleta ont également joué.

Buts

1-0 M.3 Lozano ; 1-1 M. 15 Alphonse ; 2-1 M. 18 chinois ; 3-1 M.20 Gomez ; 3-1 M.22 Brito; 3-3 M. 28 Zicky 4-3 M. 40 Lozano.

Arbitres

Martínes Flores et Cordero Gallardo (Espagne).

Le match n’aurait pas pu mieux commencer pour l’équipe espagnole, qui avec une grande intelligence a déplacé le ballon et déséquilibré grâce à l’action individuelle de Sergio Lozano, qui a tiré sur le gardien portugais d’une frappe puissante (1-0, min 3).

Bonnes triangulations, intensité pour faire pression sur le Portugal et des tentatives constantes pour trouver le deuxième ils étaient bons sentiments avant un champion du monde. Le but du Portugal Édu a dû comparaître plus d’une fois avec Esteban Oui Adolfo menaçant.

L’immense qualité des Portugais a été démontrée dans un match de Bruno Coelho qui s’est terminé par le but égalisateur : Pas, changement de rythme, passage au poteau éloigné et tir en solo à partir de Alphonse (1-1, min. 15).

Si le premier but espagnol était esthétique, le second l’a largement dépassé. Catela l’a piqué et a assisté chinois, qui a coulé le filet avec une belle volée qui a soulevé le pavillon Rubén Ruzafa (2-1, min. 17) et, dans les dernières secondes, un grand jeu de la planche a mis le troisième de Raul Gomez avant la pause (3-1).

Tiago Brito a réduit les distances autour des vestiaires (3-2, min. 22) et l’amortisseur se resserre. Les allées et venues ont commencé à être constantes, Boyis Sanchez mis à l’épreuve Édu sous les bâtons mais, tirant à nouveau le talent, le Portugal a encore une fois marqué un grand but (Zicky, 3-3, min. 28).

Le Portugal a arrêté un jet de dix mètres à deux minutes de la fin, mais l’Espagne, courageuse dans son jeu, a trouvé l’or à vingt secondes de la fin grâce à un but de Sergio Lozano (4-3) pour clore un grand match amical que les deux équipes ont pris très au sérieux.