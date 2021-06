Résumé et buts du match amical France – Bulgarie (3-0).

in

08/06/2021 à 23:27 CEST

France retiens ta respiration. L’amicale avant Bulgarie, dernière répétition avant les débuts français dans le Eurocoupe Le 15 juin, ça devait être une fête. Cependant, tant le 3-0 finale alors que le bon match des bleus était à l’arrière-plan en raison de la blessure de Karim Benzema. Le madridista a demandé le changement avant la pause en raison d’une douleur au genou après un accident d’avion et a quitté le terrain de son propre pied.

FRA

BUL

France

Lloris ; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández (Digne, 46′) ; Kanté (Lemar, 65′) ; Tolisso (Sissoko, 84′), Pogba ; Griezmann (Dembélé, 66′) ; Benzema (Giroud, 41′) et Mbappé (Ben Yedder, 85′).

Bulgarie

Naumov ; Turitsov (Karageren, 71′), Hristov, Antov, Bojikov ; I. Iliev, Chochev (Vitanov, 52′), Kraev (Tsvetanov, 58′), Yankov (Hristov, 70′); A. Iliev (Minchev, 58′) et Despodov (D. Iliev, 58′).

Buts

1-0 M.29 Griezmann. 2-0 M. 83 Giroud. 3-0 M. 90 Giroud

Arbitre

Tasos Sidiropoulos (Grèce). TA : Despodov (48′).

Incidents

Match amical joué au Stade de France.

Minutes après, Didier deschamps a envoyé un message plein d’espoir : “[Benzema] Il a pris un bon coup au muscle au-dessus de son genou droit et nous ne voulions pas prendre de risques. Le staff médical s’occupe de lui. « Au début, ça n’a l’air de rien de grave, mais il va falloir attendre.

Les 5 000 personnes qui ont visité le Stade de France au moins ont-ils pu se consoler avec les bons sentiments que transmet leur sélection. Un bloc solide qui met en valeur leurs brillants talents. Quoi Antoine Griezmann. Le joueur de Barcelone, qui a déjà marqué 3-0 contre le Pays de Galles mercredi dernier, a marqué le 1-0 pour le Chilien. Exécution rapide et précise, un peu de fortune en frôlant un rival.

Didier deschamps retracé le onze de la semaine précédente, avec le retour de Kanté comme seule nouveauté. Le même avec qui il avait prévu de débuter avant Allemagne. Griezmann ici, il agit en tant que réalisateur derrière la meringue et Mbappé. Et ça plait. Antoine a réussi à signer le doublé pour passer le parisien, mais sauvé Naumov. Et a rendu le cadeau à Mbappé avec la même fortune. Benzema, lui aussi, avait testé les réflexes du gardien avant son malheur.

La domination gauloise totale n’a pas été reflétée sur le tableau de bord jusqu’à la dernière ligne droite. Giroud, substitut Benzema, il signe un doublé de ‘killer’ dans le dernier souffle. Dans une clé barceloniste, Dembélé sauté sur le terrain en 66′ pour Griezmann Oui Lenglet n’a pas joué.