Résumé et buts du match Arménie-Allemagne (1-4) de la 10e journée de qualification pour Qatar 2022

14/11/2021 à 20h25 CET

L’Allemagne, déjà classée d’avance pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a fait ses adieux ce dimanche à la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec une victoire lors de sa visite en Arménie (1-4).

Arménie

Buschnev; Terteyan, Haroyan, Calisis, Voskanyan ; Baryamyan (Baleykan, 69′), Udo (A. Grigoryan, 84′), Spertsyan, Margaryan; Mkkitaryan (N. Grigoryan, 76′) ; et Adamyan (Briasko, 69′).

Allemagne

Ter Stegen; Kehrer, Ginter, Tah, Raum ; Gündogan (Arnold, 60′), Neuhaus (Volland, 74) ; Hoffmann (Bakou, 84′), Müller (Brandt, 60′), Sané (Nmecha, 60′) ; et Havertz.

Buts

0-1 M.15, Havertz ; 0-2 M.45, Gündogan (pénalité) ; 0-3 M.50, Gündogan ; 1-3 M.59, Mhkitaryan (pénalité) ; 1-4 M.66, Hoffmann.

Arbitre

François Letexier (France).

Incidents

Il a réprimandé Voskanyan, Neuhaus et Arnold.

Pour l’Allemagne, le jeu était une question de statistiques. L’Arménie, en revanche, avait encore une faible chance de se battre pour les barrages.

Mais il n’y a pas eu de duel. L’Allemagne l’a contrôlé depuis le début, malgré de nombreuses absences, et rempli son rôle de favorite.

La première occasion claire pour l’Allemagne est venue à la cinquième minute avec un tir sur un poteau de but. Kai havartz au centre de Leroy Sané à partir de la gauche.

Jusqu’à ce moment-là, il avait contrôlé le jeu en faisant circuler le ballon, mais n’avait pas généré d’arrivées face à une Arménie bloquée derrière et attendant les occasions de contre-attaquer.

Le verrou arménien s’est cassé à la 15e minute. Jonas Hoffmann mur joué avec Thomas Muller sur l’aile droite, il a gagné la surface et la ligne de fond et a lancé un centre qui Havertz il a terminé à bout portant.

À la 45e minute est venu le deuxième but de l’Allemagne, quand Ilkay Gündogan converti un penalty qui avait été accordé par le VAR après Florian Neuhaus Il a été renversé à l’intérieur de la zone alors qu’il était sur le point de terminer.

Les Allemands ont signé leur troisième but à la minute 50 avec la complicité du but Stanislav Bouchnev, qui a raté un tir de l’extérieur de la zone de Gundogan, à plat et au centre du but.

Après avoir concédé le troisième, l’Arménie a commencé à montrer plus d’audace en attaque et leurs actions de contre-attaque ont été rejointes par plus de joueurs.

Sa plus grande ambition a été récompensée lorsque Mhkitaryan, à la 59e minute, il a converti un penalty pour une faute de Neuhaus sur Terteyan.

L’objectif de Mhkitaryan a généré une vague de liesse dans le stade, mais elle a été de courte durée car à la 69e minute Hoffmann a marqué le quatrième but allemand après avoir volé le ballon.