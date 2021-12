Résumé et buts du match Aston Villa – Chelsea (1-3) de la 19e journée

26/12/2021 à 20h34 CET

X. Serrano

Romelu lukaku sauvé les meubles par Chelsea le ‘Boxing Day’. Le festival des buteurs de Manchester City a forcé l’équipe « bleue » à s’imposer à Birmingham pour maintenir un déficit de six points par rapport aux leaders. Et c’est ce qui s’est passé, grâce à l’attaquant belge. Le puissant ‘9’ a suffi en seconde période pour marquer son premier but en Premier depuis le 11 septembre et forcer la peine de 1-3 définitive. Ainsi, le carré de Londres coupé devant le Aston Villa une séquence de deux nuls.

AVL

CHE

Aston Villa

Martinez ; Cash, Konsa, Mings, Targett ; Sanson (El-Ghazi, 76′), Douglas Luiz, Ramsey ; Buendia (Chukwuemeka, 73 ‘); Ings (Traoré, 74’) et Watkins.

Chelsea

Mendy ; Chalobah (Lukaku, 46′), Thiago Silva (Christensen, 52′), Rüdiger ; James, Kanté (Kovacic, 63′), Jorginho, Marcos Alonso ; Mont, Hudson-Odoi ; Pulisique.

Buts

1-0 M. 28 Jacques. 1-1 M. 34 Jorginho (stylo). 1-2 M. 56 Lukaku. 1-3 M. 90 + 3 Jorginho (stylo).

Arbitre

Martin Atkinson. TA : Martínez (33′), Mings (65′), Konsa (90+2′) / Marcos Alonso (70′).

Incidents

Match disputé à Villa Park correspondant à la 19e journée de Premier League 2021-2022.

Les participants à Parc des Villas a connu une première mi-temps énergique au cours de laquelle l’équipe de Birmingham n’a jamais quitté le Chelsea se sentir à l’aise. Bien qu’ils n’aient pas tiré entre les trois bâtons, les « méchants » ont mis l’équipe londonienne en difficulté lors de la contre-attaque et ont débouché le score avant une demi-heure de jeu dans une action quelque peu chanceuse. Cible croisé de l’aile gauche et James, dans sa tentative de dégager, mettre le ballon hors de portée de Mendy.

L’équipe de Thomas Tuchel, sans référence offensive claire, à peine dérangé Emiliano Martinez. Derrière la Aston Villa Il a défendu les centres latéraux répétés en toute sécurité dans la zone et l’équipe « bleue » n’a approché le but que lors d’actions isolées. Monter, avec un tir pompé et cambré qui a touché la barre transversale, il a eu la première occasion nette du match. Et peu après 1-0, En espèces a couru à l’intérieur de la zone Hudson-Odoi permettant Jorginho cravate de onze mètres.

Tuchel a pris des mesures sur la question au repos. L’entraîneur allemand s’est replié au centre Chaloba pour incorporer le costaud Lukaku pour référence offensante. Malgré le retrait dû à l’inconfort physique de Thiago Silva, le meilleur défenseur « bleu » de la première mi-temps, l’équipe londonienne a fait un pas en avant. Enfermé le Aston Villa dans la région et Lukaku, dans son premier coup, a mis l’avantage de Chelsea en dirigeant vers le bas des mailles un centre précis de Hudson-Odoi du flanc gauche avant le faible marquage de Ming.

Combien le champion d’Europe avait eu besoin de l’attaquant belge, absent lors de six des dix dernières journées de la Première ligue. N’a pas marqué Première ligue l’ancien joueur de l’Inter depuis le 9 septembre, lorsqu’il a inscrit un doublé précisément contre le Aston Villa.

le Chelsea il a perdu l’occasion de condamner le match juste après 1-2. À James un coup franc direct l’a frappé haut, mais l’occasion la plus claire était pour Monter. Le milieu de terrain a esquivé la sortie précipitée de Emiliano Martinez et, sans gardien mais à un angle bas, il a tiré à l’extérieur. Ils l’ont regardé avec le visage de quelques amis Hudson-Odoi Oui Lukaku, dans une meilleure position pour marquer.

Cette concession, associée aux changements de rafraîchissement de l’attaque « méchante », a donné une vie supplémentaire à l’équipe de Birmigham. le Aston Villa harcelé pendant le dernier quart d’heure Chelsea, mais sans réellement tirer dangereusement sur l’arc de Mendy.

Avec de la place pour courir avant le pari désespéré du Aston Villa, Lukaku Il a montré sa puissance physique pour certifier le triomphe de Londres. Émi Martinez Il s’est montré abattu par Hudson-Odoi neutraliser le premier galop du Belge. Mais dans le temps additionnel, l’attaquant a débuté sur l’aile gauche, uniquement contre toute la défense de la Aston Villa, et a causé la peine de Kolsa alors qu’il faisait déjà face au portier. Jorginho n’a pas pardonné du point fatal pour assurer la victoire du Chelsea.