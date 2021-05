Résumé et buts du match Atalanta-Milan (0-2) de la 38e journée.

23/05/2021 à 22 h 59 CEST

Adrià Corominas

Sept ans se sont écoulés depuis la dernière présence d’un grand comme le AC Milan dans la plus haute compétition continentale. Y ha tenido que ser en la última jornada de una Serie A que ha dado emoción hasta el último segundo y con un partido donde ganaron, con dos penaltis y con el mínimo esfuerzo ante un Atalanta que, pese a dominar y perder, también se clasifica pour la prochaine Des champions.

À

MILLE

À

Gollini; Tolói (Palomino, 87 ‘), Romero, Djmsiti; Maehle (Pasalic, 79 ‘), M. de Roon; Freuler (Miranchuk, 87 ‘), Gosens; Malinovskiy, Pessina (Muriel, 45 ‘); Zapata.

MILLE

Donnaruma; Theo, Tomori, Kjaer, Calabre; Bennacer (Krunic, 61 ‘), Kessié; Calhanoglu, Brahim (Meïté, 62 ‘), Saelemaekers (Dalot, 79’); Leao (Mandzukic, 79 ‘).

Buts

0-1 M. 43 Kessié (P); 0-2 M. 93 Kessié (P).

Incidents

TA: Freuler (47 ‘), M. de Roon (69’), Mandzukic (82 ‘), Toloi (86’), Krunic (92 ‘), Dalot (93’). TR: M. de Roon (92 ‘)

Milan avait le destin entre les mains. Gagnant, il était en Ligue des champions. Mais la peur de ne pas s’intégrer a fait prévaloir les défenses. Les de Stefano Pioli Ils n’ont pas voulu entrer dans le couloir dans lequel la DEA se sent à l’aise et a retiré son équipe qui, lorsqu’elle s’est rétablie, avait un ordre clair de rechercher rapidement un Leao qu’il ne le sentait même pas.

En fait, ce n’est pas seulement que Milan était épais en attaque, mais l’Atalanta était si bien positionné sur le terrain qu’il les annulait complètement. Les de Gasperini Ils étaient en contrôle et pas pressés, mais c’était une domination sans conséquence, sans trop insister sur le but protégé par Donnarumma.

Et quand il a semblé que Milan était neutralisé, sans dépasser le milieu de terrain, quand tout indiquait que la pause serait atteinte avec une égalité à rien, il est apparu Le O et dans la première étape dans la zone de l’équipe rossoneri, il a pris une pénalité plus recherchée qu’autre chose.

Kessie Il n’a pas échoué et a envoyé son équipe se reposer avec un avantage au tableau de bord. Avec cet objectif, l’Ivoirien, en plus de s’imposer comme le spécialiste de Milan en lançant des pénalités maximales, a également été consolidé comme le deuxième meilleur buteur de Pioli, dépassé d’un seul. Ibrahimovic, toujours blessé, qui a regardé le match depuis les gradins.

La première grande chance du match est survenue à la 56e minute, avec un tir de Chaussure qui a léché le bâton. De là, Atalanta a commencé à entrer dans la région de Donnarumma plus assidûment.

Pioli savait qu’un coup de vent offensif allait venir sur eux et il a déplacé le banc pour solidifier son système défensif, qui a attiré de l’eau tout au long de la seconde mi-temps et a eu la peine, contre elle, dans un heads-up qui Leao s’est écrasé sur le bâton.

Et quand le jeu mourait, avec Atalanta lancé à l’attaque, une autre pénalité a servi à Kessie pour condamner et devenir le héros du match.

Milan devait gagner. Peu importe, mais il devait gagner. Et il l’a compris. Votre manière. Sans bien jouer. Mais il a gagné. C’est pourquoi, sept ans plus tard, le quintuple champion du monde revient en Ligue des champions.