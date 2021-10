Résumé et buts du match Atalanta – Milan (2-3) de la 7e journée

10/03/2021 à 23:18 CEST

X. Serrano

La défaite contre l’Atlético a généré une grande frustration en San Siro. Pour le sentiment d’avoir raté un match très bien sur piste et pour la performance de l’arbitre. Mais il était temps d’apprendre et de tourner la page. Pioli il a encouragé ses hommes à “transformer la défaite en énergie positive” et ils ont répondu par une victoire prestigieuse à Bergame. Les Milan est allé de l’avant avec des buts de Calabre, Tonali et Léao, et ce n’est qu’au dernier souffle que Chaussure et Pasalique ils ont constitué le tableau de bord de la Atalante (2-3). Victoire méritée pour rester deuxième à deux points Naples, Leader.

À

MILLE

Atalante

Musso; Palomino, Demiral (Koopmeiners, 46′), Djimsiti ; Zappacosta, De Roon, Freuler (Pasalic, 87′), Maehle (Muriel, 56′) ; Pessina (Pezzella, 24′), Malinovski (Ilicic, 56′) ; Zapata.

Milan

Maignan ; Calabre, Tomori, Kjaer, Theo Hernández (Ballo Touré, 80′) ; Tonali (Bennacer, 80′), Kessie ; Saelemaekers, Brahim Díaz (Junior Messias, 74′), Leao (Pellegri, 90′) ; Rébic.

Buts

0-1 M. 1 Calabre. 0-2 M. 42 Tonali. 0-3 M. 78 Leao. 1-3 M. 85 Zapata (plume). 2-3 M. 93 Pasalic.

Arbitre

Marco Di Bello. TA : De Roon (40′) / Brahim Díaz (42′), Tomori (52′), Junior Messias (85′), Leao (88′).

Incidents

Match joué au Gewiss Stadium correspondant à la 7e journée de Serie A 2021-2022.

Le duel lombard a commencé d’une manière imbattable pour les ‘Rossoneri’, qui ont mis 29 secondes pour libérer le tableau d’affichage. Théo Hernandez fuite d’un laissez-passer d’entrée dans la voie centrale de Calabre. Forcé, le côté a fini avec l’orteil mais le mauvais dégagement de Musso Il lui est tombé sur les pieds et il n’a pas pardonné. Un peu forgé entre les côtés, curieusement, l’une des spécialités de la Atalante.

Fidèle à son esprit simple, le ‘Brigade des stupéfiants‘il a répondu à l’attaque. Le jeu est entré dans une phase folle de transitions constantes, avec le centre du terrain comme une simple piste. Perdu dans le chaos, le Milan a été soutenu par des arrêts Maignan. L’archer gaulois a sauvé un heads-up contre Chaussure, qui avait battu une pipe à Kjaer, a répondu à un tir de Zappacosta avec un gant ferme au ras du sol et a dégagé une tête à bout portant de l’insistant Chaussure. devait aussi apparaître Musso sauver avec la jambe un coup de pied loin de Brahim.

Le harcèlement de Bergamasco a diminué lorsque Pessine Il a quitté le terrain blessé environ une demi-heure après le début du match. Mais bien que la réunion ait laissé tomber quelques révolutions, le ‘Brigade des stupéfiants‘continué à porter le poids du jeu. Jusqu’à ce que, de manière inattendue, une erreur de Freuler condamné l’équipe de Gasperini. Le Suisse, dernier homme, s’est fait voler son portefeuille par les agressifs Tonali, qui a facilement dépassé la production de Musso.

Après la pause, le Atalante Il n’a jamais donné le sentiment de pouvoir combattre le match. Gasperini essayé de secouer le shaker avec trois changements en un quart d’heure, mais l’entrée de Muriel et Ilicique il n’a pas modifié le paysage. Le match de Bergame était lent et prévisible. Le danger, il l’a mis Milan pour contre-attaquer. Musso reporté le troisième but ‘rossonero’ en giflant la tête de Saelemakers, mais le but est venu après une puissante carrière de Théo Hernandez Quoi Léao correspondait à un droit au carré.

Le but de l’honneur bergamasco est arrivé dans le dernier souffle et avec tous les poissons vendus. Après avoir consulté le VAR, l’arbitre a pénalisé quelques mains à l’intérieur de la surface et Chaussure il n’a pas manqué l’occasion. L’objectif a insufflé de l’énergie dans le ‘Brigade des stupéfiants‘, qui en plus de temps a coupé les distances avec un but de Pasalique. Il n’y aurait pas de temps pour plus. Je me suis réveillé trop tard Atalante et le Milan a remporté un prestigieux triomphe qui le maintient à deux points du leader.