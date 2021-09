Résumé et buts du match Atalanta – Young Boys (1-0) de la 2e journée

29/09/2021 à 20:46 CEST

X. Serrano

La Atalante n’a pas été surpris par Jeune Garçons, qui le jour de l’ouverture a battu Manchester United contre vents et marées, et a publié le record de victoires dans cette édition de la Ligue des champions. Dans un jeu de contrôle absolu à Bergamasco, Pessine a marqué une passe de Chaussure le seul but du match. Mérite, le 1-0 définitif, des arrêts du visiteur Von Balmoos.

À

YB

Atalante

Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti ; Zappacosta (Pezzella, 90′), De Roon, Freuler (Koopmeiners, 90′), Gosens (Maehle, 11′) ; Malinovski (Muriel, 75′), Pessina (Pasalic, 75′) ; Zapata.

Jeunes garçons

Von Balmoos ; Hefti (Maceiras, 82′), Camara, Lauper, García; Aebischer (Spielmann, 82′), Martins, Sierro (Mambimbi, 69′) ; Elia (Rieder, 66′), Ngamaleu ; Siebatcheu (Kanga, 66′).

Arbitre

Félix Brych (Allemagne). TA : Zappacosta (89′) / Sierra (65′).

Incidents

Match joué au Gewiss Stadium correspondant à la 2e journée de la Ligue des Champions 2021-2022.

La ‘Brigade des stupéfiants“C’est passé du plus au moins en première mi-temps. Malgré la blessure précoce de Gosens, qui a quitté le terrain en larmes, l’équipe italienne s’est installée sur le terrain de la Jeunes garçons. L’équipe suisse n’a pas pu enchaîner trois passes et celles de Gasperini, toujours directement à l’arc, ils ont pu ouvrir le bidon en une seule action de Chaussure. Mais après avoir jeté un tunnel, le Colombien a donné un coup de pied à la poupée. Tant le but cherchait le Atalante qu’il a fini par y parvenir, bien qu’il ait été annulé pour hors-jeu de Toloï.

Fatigue ou excès de confiance, l’équipe de Bergame a semblé faire une pause au bout d’une demi-heure. Il a ralenti et a permis aux mètres d’avancer Jeunes garçons, qu’il pouvait parfaitement marquer à sa première arrivée. Dans une transition rapide, Élia il s’est planté dans la zone et a cherché sans succès l’équipe. Les pupilles de David Wagner, beaucoup plus agressifs, ils ont bloqué le jeu au centre du terrain. Mais même ainsi, le ‘Brigade des stupéfiants‘il a failli partir avec un avantage à la mi-temps. À Pessine il lui manquait un pouce pour s’enfoncer d’un centre à un demi-mètre de l’arc.

Après les vacances, la boîte de Gasperini repris le siège de la section initiale. Un harcèlement devant lequel le Jeunes garçons Il ne pouvait que répondre à la perte de temps, à l’indignation des tribunes. Mais à l’abri des interruptions, Atalante arrivées accumulées basées sur la persévérance. Van balmoos Il a fait ce qu’il a pu, très réussi aux enchères de Toloï et Zappacosta. Il ne pouvait rien faire, à la place, quand Chaussure assisté au premier poste afin que Pessine tirera au filet. Un but à 90% du mérite du caféiculteur, dont l’agressivité a été récompensée en volant une balle sur la même ligne de fond.

La partie suisse n’avait d’autre choix que d’aller pour le tirage au sort, ce qui a permis à la ‘Brigade des stupéfiants‘attaquer avec un plus grand danger pour contre-attaquer. Les arrivées de Bergame étaient plus dangereuses, mais encore une fois Von Balmoos tiré les réflexes pour économiser une double chance de Chaussure et Zappacosta. Et dans la dernière ligne droite, il a fait avorter une grande action individuelle du nouveau incorporé Muriel. Malgré la peur finale de Martins, qui a brossé la barre transversale d’un coup du lapin, le Atalante remporté une victoire qui le place en tête du groupe avec quatre points en attendant le duel entre Manchester United (zéro) et Villarréal (une).