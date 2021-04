Résumé et buts du match Athletic-Atlético (2-1) de la 32e journée

25/04/2021

À 23:20 CEST

Jonathan Moreno

La direction de l’Atlético de Madrid se meurt. Le trébuchement à San Mamés, le quatrième porte-jarretelles, laisse la tour de guet au purgatoire. Barcelone, s’il remportait son report contre Grenade jeudi prochain, remporterait le titre de la compétition avec un mérite total. Iñigo Martínez a assommé les colchoneros dans une pièce conçue dans le laboratoire de Marcelino. Le combat pour le titre est encore plus compressé.

ATH

AU M

Club athlétique

Unai Simon; Capa (Lekue, 46 ‘), Núñez, Iñigo, Balenziaga; Berenguer (Ibai, 82 ‘), Dani García, Vencedor (Vesga, 71’), Morcillo; Villalibre (Williams, 71 ‘), Sancet (Unai López, 75’).

Athlète de Madrid

Jan Oblak; Trippier (Joao Félix, 59 ‘), Savic, Felipe, Lodi (Hermoso, 74’); Carrasco, Herrera (Lemar, 59 ‘), Koke, Saúl (Suárez, 59’); Correa (Torreira, 64 ‘), Llorente.

Buts

1-0 M.9 Berenguer. 1-1 M.77 Savic. 2-1 M.86 Iñigo Martínez.

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA: Sancet (44 ‘), vainqueur (61’), Dani García (66 ‘), Unai López (93’) / Llorente (11 ‘), Torreira (81’).

Campagne

San Mamés. Derrière des portes closes.

Marcelino et Simeone sont deux entraîneurs coupés par le même modèle. Profil agressif, grattoir. Journaliers des transitions. L’Asturien et l’Argentin ne rougissent pas lorsqu’ils abandonnent la possession du ballon à l’adversaire. Le problème est lorsque les deux paris sont neutralisés. La «testiculina» et l’énergie décante l’équilibre romain.

Revitalisé avec un coup de pied de ginseng et de gelée royale, lLes lions ont calmé l’asthénie printanière et les deux coupes claquent, avec un alignement de barbe imberbe, dont le ‘hipster’ Villalibre, effrayant le leader. Ander Capa, exalté à droite jusqu’à sa blessure – son genou droit paraissait mal – s’est associé à Berenguer pour 1-0. Le centre forcé du côté a suffisamment touché Felipe pour permettre à son coéquipier dans la zone où la tête est synonyme de joie.

Renan Lodi les a vus et voulait qu’ils contiennent les «Athleticzales», cherchant constamment à poignarder le Brésilien dans le dos. Morcillo et Sancet ont répété l’action de but sans succès lorsque le chronomètre a flirté avec l’entracte.

Aucun signe d’Atlético, ignorant la profondeur et obstiné à combiner par le centre. Là, Athletic a fermé le barrage, sauf dans une passe profonde de Saúl, qui a brisé la ligne défensive, et que Correa, après avoir remué comme un lézard dans la région, a défini à quel point il savait mal. S’il y avait un danger de matelas à San Mamés, c’est venu du ballon arrêté et sans déranger un certain Unai Simón.

Triple changement

Il y a eu une “ cholina ” à San Mamés et l’Atlético a été ressuscité. Il a impressionné l’agressivité, a noyé le départ basque et a trouvé la boîte de Canillejas précise. Llorente, Correa et Carrasco ont réussi à s’équilibrer en l’espace de trois minutes. Bien sûr, le Biscayen a pardonné la phrase dans une pièce de théâtre «made in» Marcelino. Morcillo a été déployé sur l’aile gauche après le énième échec dans la livraison de Saúl et a aidé à ce que Sancet ait opté pour la puissance et non la précision.

Simeone en dit assez et amena toute son artillerie. Suárez, Joao Félix et Lemar, à l’épilation. Athletic s’est équipé et a assemblé deux lignes de quatre qui étaient pratiquement imperméables. Mais le lanceur a fini par casser et, bien sûr, dans la stratégie. Carrasco servi du coin, Savic a fait un «petit trou» entre Balenziaga et Dani García pour équilibrer l’équilibre.

Atleti s’est installé avec la pointe et a nourri le lion féroce. Eh bien, à la «Panthère». Marcelino a enfilé Iñaki Williams et l’équipe de jeunes a respiré de l’oxygène avec ses galops, sa force sautant déjà dans ses jambes. Le jeu était imprévisible et Iñigo Martínez l’a souligné. Ibai a exécuté un corner pour que le central, avec une hiérarchie écrasante, place le décisif 2-1 avec la tête. ETL’Atlético s’est effondré sur la toile.