Résumé et buts du match Athletic-Majorque (2-0) de la 4e journée

09/11/2021

Act à 23:13 CEST

Jonathan Moreno

Un pragmatisme pur et dur. C’est l’essence de Marcelino et de cet Athlétique qui il a fallu deux bouchées pour maîtriser Majorque. Le but de Vivian a affecté l’humeur vermillon et Iñaki Williams a lancé l’arc. Le tout agrémenté de deux magnifiques passes décisives de cette vivace au visage d’enfant qu’est Iker Muniain. La direction repose à Bilbao.

ATH

TORT

Club athlétique

Unai Simon ; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga ; Berenguer (Nico Williams, 63′), Dani Garcia (Vesga, 72′), Vencedor (Zarraga, 63′), Muniain ; Iñaki Williams (Serrano, 83′), Raúl García (Villalibre, 63′).

Majorque

Reine; Maffeo, Valjent (Sastre, 77′), Sedlar, Oliván; Ruiz de Galarreta (Febas, 72′), Baba (Battaglia, 72′) ; Kubo (Prats, 77′), Dani Rodríguez, Mboula (Kang-in Lee, 72′); Fer Enfant.

Buts

1-0 M.68 Viviane. 2-0 M.75 Williams.

Arbitre

Figueroa Vázquez (andalou). Jaune à Dani García (60′) / Baba (65′), Sedlar (87′).

Campagne

San Mamés. 22 000 téléspectateurs.

Peu de degrés dans la caldera del Botxo. L’entrée du public au goutte à goutte affecte un San Mamés tiède et cela ne fait pas que devenir accro au football que dessine Marcelino. Le résultat, une première partie pour discuter avec l’équipage et regarder un peu l’herbe.

Le surprenant Majorque a désactivé la poussée biscayenne en agglutinant la possession. L’Athletic a sauté des étapes et a parié sur son football caractéristique avec un ballon au-dessus de sa tête afin que Raúl García ramasse les ballons ou que Williams attaque l’espace. La production offensive n’est pas apparue, à l’exception d’une double occasion d’Iñigo Martínez et de la ‘Pantera’, qui a attrapé un rejet avec le protège-tibia.

Marcelino a réagi. Triple changement qui vous a élevé. Les lions ont montré leurs dents, stimulés par les jambes fraîches, notamment Nico Williams. Et l’Asturien a joué la clé. Dans une faute latérale, Muniain a aidé pour que Vivian, les pieds au sol, pointe de la tête au chrono. Immédiatement après, celui de Txantrea a forcé une erreur dans le départ de Valjent pour donner le 2-0 à un Iñaki Williams applaudi. Deux griffes et dormir. Athletic rêvera avec style.