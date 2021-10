Résumé et buts du match Athletic-Villarreal (2-1) de la 10e journée

23/10/2021

Le à 23:19 CEST

Jonathan Moreno

Athletic Club apparaît dans la zone supérieure. Lors d’une réunion avec l’Assemblée des membres et au cours de laquelle Aitor Elizegi a annoncé qu’il ne se représenterait pas, Iker Muniain se présente comme candidat pour diriger le énième projet rojiblanco sur le terrain. Participatif comme le plus participatif, il a conçu le 1-0, transformé le penalty du 2-1 et en a provoqué un autre que Berenguer n’a pas touché. Le Navarrais est l’emblème des lions.

Unai Simon ; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga ; Berenguer (Nico Williams, 87′), Dani García (Mikel Vesga, 90′), Vainqueur, Muniain (Zarraga, 87′); Raúl García (Villalibre, 72′), Iñaki Williams (Sancet, 72′).

Villarréal

Rulli ; Foyth (Aurier, 65′), Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo, Coquelin (Moreno, 63′) ; Yeremy (Raba, 63′), Gérard (Chukwueze, 21′), Danjuma.

Buts

1-0 M.14 Raúl García. 1-1 M.32 Coquelin. 2-1 M.77 Muniain (pti.).

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares). TA : Foyth (54′), Moreno (75′), Estupiñán (80′).

Campagne

San Mamés. 38 698 spectateurs

Hypnotisés par la vitesse du mouvement ou peut-être excessivement somnolents, les Biscayns n’ont réveillé le galbana que lorsque Danjuma a joué du cornet. Villarreal était précis et associatif, mais éphémère.

Emery a juré par les bajinis et a perdu son sang-froid à 1-0. Williams s’était alarmé en écrasant une passe de Muniain de la gauche dans la barre transversale. Celui du Txantrea a fait exploser, d’affilée, la vitesse du ‘Pantera’, centre au coeur de la région et là est apparue la voracité de celui qui ne dégoûte de rien. Raúl García a mis l’orteil en se jetant au sol et a dépassé les lions.

Les ‘groguets’ ont eu du mal, même s’ils ont trébuché pour trouver l’équilibre. Danjuma l’a emmenée avec chance, et Coquelin l’a mise dans l’équipe avec autant de chance. Son tir a touché Iñigo Martínez et a laissé Unai Simón pétrifié.

Sans Gérard Moreno, blessé à la 20′ minute, Villarreal a survécu à l’Athletic le plus allemand : ‘Gegenpressing’ avec le tampon ‘Botxo’. Danjuma a forcé Simon et Vivian. Magnifique mais très uniquement néerlandais.

Le domaine « athleticzale » a été approuvé par le VAR. Astuce pour Cuadra Fernández et onze mètres. Alberto Moreno a marché sur Vencedor et Muniain a exécuté la traversée vers Rulli. Les Navarrais ont causé quelques instants plus tard une autre pénalité maximale. Berenguer, cependant, n’a pas subi le même sort et Rulli a lu dans ses pensées. La mitaine de l’Argentin et l’espoir des jaunes que le chronomètre a fini par tuer.