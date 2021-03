Résumé et buts du match Atlético-Athletic (2-1) de la 18e journée

10/03/2021 On à 22:27 CET

Jonathan Moreno

Revenez et respirez l’Atlético de Madrid, qui montre le tuyau d’échappement à Barcelone et au Real Madrid. Souffrance et dans la lignée racana des derniers jours, mais cette fois c’était cher pour le leader. Marcos Llorente et Luis Suárez, avec deux buts du soi-disant psychologique, ont tourné le chanceux 0-1 d’Iker Muniain. Avantage de six points. Maintenant réel après avoir rattrapé le calendrier de la ligue. Le titre, plus proche.

ATL ATH Athlète de Madrid Jan Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco (Kongobia, 88 ‘); Llorente (Lodi, 88 ‘), Koke, Lemar (Saúl, 67’); Joao Félix (Correa, 67 ‘), Luis Suárez (Torreira, 72’). Club athlétique Unai Simon; De Marcos (Capa, 80 ‘), Unai Núñez, Yeray, Yuri; Berenguer, Unai López (vainqueur, 74 ‘), Vesga (Dani García, 59’), Muniain (Morcillo, 80 ‘); Williams, Raúl García (Villalibre, 74 ‘). Buts 0-1 M.21 Muniain. 1-1 M.45 Llorente. 2-1 M.51 Luis Suárez, penalty. Arbitre Gil Manzano (Estrémadure). TA: Felipe (43 ‘), Lodi (93’) / De Marcos (38 ‘), Vesga (41’) Campagne Métropolitain. Derrière des portes closes.

Câlins de complicité et d’encouragement. Gestes de concentration à l’Atlético. Harcèlement sans démolition des matelas à l’aube. Trippier et Carrasco ont donné de la profondeur à l’équipe, notamment à gauche, où il a carburé le partenariat francophone du Belge avec Thomas Lemar. Sans frayeur pour Unai Simón, qui n’est intervenu que sur deux lancers par Yannick Carrasco lui-même. À ce moment-là, le score dans le quartier de Canillejas était favorable à l’Athletic Club. Les Biscayns sont passés d’horrible à merveilleux. De ne pas enchaîner trois touches, à prendre un bain de football. Le but de Muniain a réveillé la bête. De Marcos l’a glissée derrière le dos de la défense du matelas, Williams l’a réglée sur le point de penalty et le Navarrais, avec son genou, sa cheville ou son tibia, pria la Vierge de Begoña pour que la balle induise en erreur Jan Oblak.

Le «wiggle» basque a été extraordinaire à partir de ce moment, minimisant complètement ceux de Simeone. Mais le leader est un leader pour quelque chose. Il n’abandonne jamais. Il ne baisse pas les bras. Avec le chronomètre ajoutant des secondes, Marcos Llorente est entré avec la puissance qui le caractérise pour diriger un centre Lemar depuis le profil gauche. Le ballon a frôlé Núñez avant de dépasser Simón. Cela en vaut également la peine.

Suárez, additionnez et continuez

En un clin d’œil, Marcelino s’autorisa à manger le toast. Luis Suárez a mis cinq minutes pour provoquer un « penalty » de Núñez -Allez nuit pour le central-. Au moindre contact, l’Uruguayen a fait la croquette. Il était lui-même en charge de l’exécution du 2-1. Botte droite, lancer croisé, Unai Simón n’a même pas senti les intentions du tireur rojiblanco.

Avec le retour culminant, Simeone a obtenu son accent le plus conservateur. L’Argentin, progressivement, se retirait en avant pour introduire des vantards dans la médullaire. Marcelino, en revanche, a rafraîchi l’attaque, même si l’Athletic était à une distance sidérale de l’équipe qui avait surpris en première période. Ceux de San Mamés ont protesté contre une éventuelle sanction contre Vencedor que ni Gil Manzano ni le VAR n’ont envisagé. Le jeu était déjà dans le congélateur, et l’Atlético savait le fermer avec une certaine tachycardie.