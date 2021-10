Résumé et buts du match Atlético de Madrid-Betis (3-0) de la 12e journée

31/10/2021

Le à 18:42 CET

Jonathan Moreno

S’il y avait des doutes sur les derniers résultats, l’Atlético s’est chargé de les dissiper catégoriquement. Sous une averse incessante, ilLes matelas ont noyé un Betis adulte qui glisse de la zone des Champions. Carrasco illumina magistralement le chemin et Joao Félix, tombé de son trident, enfila habilement la broche. Attendez Anfield à l’horizon.

AU M

PARI

Athlète de Madrid

Jan Oblak ; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco (Lodi, 88′) ; Correa (Herrera, 84′), Koke, De Paul (Cunha, 84′) ; Suárez (Joao Félix, 71′), Griezmann.

Le vrai Betis

Bravo; Montoya, Pezzella, Édgar, Moreno ; Carvalho (Guido, 66′), Guardado (Rober, 78′) ; Rodri (Ruibal, 46′), Canales, Juanmi (Tello, 46′) ; Willian José (Iglesias, 78′).

Buts

1-0 M.27 Carrasco. 2-0 M.63 Pezzella (pp). 3-0 M.80 Joao Félix.

Arbitre

Alberolas Rojas (Manchego).

Campagne

Métropolitain. 56 838 spectateurs.

La pluie a dispersé des imperméables, des imperméables et des parapluies sur le stand Metropolitan, avec plus de variété de couleurs que d’habitude. L’averse n’a pas arrêté la paroisse de rojiblanca, mais elle a arrêté un Real Betis méconnaissable qui a rapidement glissé dans les égouts. Les Verdiblancos sont tombés dans le piège de Simeone, situé dans la surface de sanction, et ont donné le ballon. Le football andalou est passé de menaçant, avec un tir du pied gauche de Carvalho quelques secondes plus tard, à testimonial.

Les bandes athlétiques ont généré une supériorité dans le médullaire et ont payé le Correa le plus omniprésent. L’Argentin était le fait différentiel avec sa facilité à s’associer et à apparaître entre les lignes. Le premier Madrid a été scellé par le ’10’. Coup droit à la sortie d’un virage à la recherche du bâton long. Atleti se débarrassa de la paresse et s’installa dans le domaine de quelqu’un d’autre. De Paul, un autre couvrant 110×73, a réclamé une pénalité pour le fer de Carvalho. Le VAR a perdu la connexion avec Alberola Rojas dans une action qui semblait punissable.

L’Atlético a prospéré avec le « tic-tac » du chronomètre et Griezmann a exigé Claudio Bravo avec le moins bon. Simeone a perdu ses nerfs en cage loin de son habitat. Le jeu, cependant, avait déjà été teint couleur matelas. Et juste avant une demi-heure, 1-0. Correa a ouvert sur l’aile gauche, Carrasco a fait un « sept » à Montoya avec une coupe sèche et empalé haut au premier poteau.

Il pleut, il pleut

Manuel Pellegrini a changé le tableau de bord à l’entracte et introduit la profondeur avec Tello et Ruibal. Les Héliopolitains ne se sont pas améliorés. En fait, c’était Atleti qui était autour de la seconde. Hermoso l’a logée dans le collant, bien que, cette fois, l’arbitrage vidéo ait été activé pour invalider le coup de tête du défenseur central. Millimètre.

L’orage tombait avec véhémence. Les footballeurs ne se sont pas distingués sur le terrain et l’Atlético, plus pragmatique, y est apparu. Dans un coin de service, Pezzella a donné la tranquillité d’esprit. Le défenseur central bétique, dans un dégagement peu orthodoxe pour priver le tir de Giménez, a laissé Claudio Bravo pétrifié. Le 2-0 a éliminé les Andalous et Joao Felix, moqueur du hors-jeu, a fêté avec suspense celui qui a fermé le compte. Fête à Canillejas devant l’ogre continental.