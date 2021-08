Résumé et buts du match Atlético-Elche (1-0) de la 2e journée

22/08/2021

Le à 21:43 CEST

Jonathan Moreno

Atleti prie pour son ‘unocerismo’ vénéré, si rentable et récompensé au cours de la décennie ‘cholista’. Ángel Correa, trois buts sur trois, a mis fin à un duel difficile contre Elche reconnu coupable d’un départ d’alevins par Kiko Casilla. Simeone a fini par se balancer, réclamant l’enthousiasme des fans et célébrant la victoire avec une câpre incluse. La foi rouge et blanche est toujours intacte.

AU M

ELC

Sportif

Oblak ; Llorente, Savic, Giménez, Saul ; De Paul (Trippier, 62′), Koke, Kondogbia, Lemar (Suárez, 62′); Correa (Lodi, 85′), Carrasco.

Elche

Boîte; Verdú, Roco, Bigas (González, 86 ‘); Palacios, Guti, Marcone (Carrillo, 82′), Fidel, Mojica (Josan, 82′); Lucas Boyé (Morente, 82′), Pere Milla (Benedetto, 63’).

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (basque). TA : Suárez (90′), Kondogbia (96′) / Verdú (65′), Benedetto (88′).

Campagne

Métropolitain. 24 926 spectateurs.

La chaudière du Metropolitan a brûlé. 34 degrés au mercure et un public enthousiaste sous la dictée de Simeone. Sans Suarez en pleine forme, l’Argentin a mis en place une attaque ductile, avec trois attaquants se léchant avec des espaces. Correa, Carrasco et Lemar en réponse à la ligne de cinq d’Escribá. Le champion, honoré d’un titre, d’une ovation et d’une salle, s’est heurté à un Elche replié dans un bloc bas et effronté en possession. Le domaine franjiverde a grimpé jusqu’aux barbes du matelas, ce que le ‘cholismo’ admet et apprécie même, sans contester, oui, Jan Oblak.

L’hydratation a clarifié les idées à Canillejas. Llorente et Saúl, deux très faux côtés, liés dans une action terminée par l’Elchean. Ce serait le prélude à 1-0. Kondogbia a récupéré le ballon au milieu de terrain avec ses jambes interminables, De Paul a lancé la course de Correa avec une passe en avant et L’Argentin n’a rien à voir avec le fait de remercier l’erreur inexplicable de Kiko Casilla au départ pour, avec parcimonie et l’extérieur de sa botte, la loger avec douceur dans le collant.

Suárez fait ses débuts

Sauf une tête de Giménez et une arrivée isolée de Carrascou, l’Atlético s’est évanoui en seconde période. Même l’entrée de Luis Suárez n’a pas redynamisé les Madrilènes, trop prévisibles avec le ballon. Elche s’étira racanamente et ne dérangea pas un Oblak qui transpirait à peine. L’unocerismo est de retour.