Résumé et buts du match Atlético-Osasuna (1-0) de la 14e journée

20/11/2021

Le à 20:48 CET

Jonathan Moreno

Le « cholismo » est revenu prier son pontificat « unocerismo » de reprendre courage dans la Ligue et de regarder l’Europe dans les yeux. Au rendez-vous des amoureux de l’ardoise plus « hardcore », Felipe détend le Metropolitan, bien sûr, avec une action de balle arrêtée. Carrasco l’a mis au cœur de la zone et le centre du dos l’a revendiqué en le peignant jusqu’aux mailles. Cabriola et geste de rage contre les tribunes. Milan se profile au loin.

AU M

AOS

Athlète de Madrid

Oblak ; Vrsaljko (Carlos Martín, 85 ‘), Savic, Felipe, Hermoso; Llorente (Kondogbia, 75′), Koke, Lemar (De Paul, 65′), Carrasco ; Correa (Luis Suárez, 65′), Griezmann (Cunha, 75’).

Osasuna

Herrera; Vidal, Unai García, David García, Cruz, Manu Sánchez (Torres, 89′); Moncayola (Barja, 89′), Torró (Oier, 66′), Brasanac (Iñigo Pérez, 75′); Kike García, Chimy Ávila (Budimir, 66′).

Arbitre

Sánchez Martínez (Murcien). TA : Griezmann (45′), Carlos Martín (89′) / Lucas Torró (56′), David García (82′).

Campagne

Métropolitain. 53 261 spectateurs.

La planche fumait. Morceaux, positions, mouvements étudiés. Simeone et Arrasate, face à face. Stratégie dans la veine. Le duel a resserré le corset et le spectateur s’est déconnecté devant tant de tactique. La vigilance a prévalu, avec deux défenses surpeuplées et aucune intention d’avoir des ennuis. Lemar et Carrasco étaient les pointus d’Atleti, et Griezmann, l’effronté. Le Français a tenté en vain de chanter un but.

Le poids tombait parfois sur les épaules navarraises, ce qui ne dérangeait pas les rojiblancos. Bien sûr, une seule approche pour Oblak. Lucas Torró a frappé un « chupinazo » des trois quarts qui a forcé le Slovène à montrer ses ailes.

La seconde moitié était une copie conforme de la première, et les bâillements ont commencé à augmenter leur incidence dans les gradins du Metropolitan. Seul Carrasco, dans un acte virtuose, souleva les gens de leurs sièges. C’était la 82e minute.L’Atlético, souscrivant à l’épopée des dernières minutes, a sorti un match à égalité en championnats. Felipe s’est élevé au-dessus des rouges centraux et a racheté les péchés des rencontres passées. Moins c’est plus à Canillejas.