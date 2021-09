Résumé et buts du match Atlético – Porto (0-0) de la 1re journée

15/09/2021 à 23:29 CEST

X. Serrano

Vous pouvez maintenant profiter de la meilleure équipe de l’époque Siméone ou commencez comme favori dans la Liga, qui à Athlétisme il devra beaucoup souffrir pour vaincre le groupe de la mort. Surtout s’il n’améliore pas sa proposition, ce qui n’a guère gêné les disciplinés Port. La peinture portugaise, plus modeste sur le papier que Milan et Liverpool, était sur le point de gagner Madrid. Le bois l’en empêcha et un but refusé à mains nues plus que discutable. À la fin, 0-0, que vu ce qui est vu n’est pas un mauvais résultat pour les matelas.

AU M

BOA

Athlète de Madrid

Oblak ; Giménez, Felipe (Herrera, 75′), Hermoso (Lodi, 56′) ; Llorente, Koke (Correa, 56′), Kondogbia, Lemar (De Paul, 36′), Carrasco ; Suárez et Joao Félix (Griezmann, 56′).

Port

Diogo Costa ; Corona, Mbemba, Pepe (Marcano, 54′), Zaidu (Wendell, 46′) ; Otávio, Uribe (Vitinha, 66′), Grujic, Luis Díaz (Pepe, 85′); Taremi et Toni Martínez (Oliveira, 66′).

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA : Joao Félix (51′), Kondogbia (53′), Felipe (71′) / Luis Díaz (16′), Zaidu (21′), Uribe (41′), Vitinha (67′), Corona (76′ ), Wendell (82′). TR : Mbemba (95′).

Incidents

Match joué au stade Wanda Metropolitano correspondant à la journée 1 de la Ligue des champions 2021-2022.

La réunion a également conduit à la réédition de Antoine Griezmann dans le Métropolitain. Reçu à parts égales entre sifflets et applaudissements, la vérité est que le Français a amélioré son équipe. Il a sauté sur le terrain à 56′ et à chaque fois qu’il intervenait, il créait un danger. Assisté à sangle à l’occasion la plus claire d’Atleti et a forcé une expulsion dans la remise qui Suárez il s’est presque transformé d’un coup franc direct dans le but vainqueur du rojiblanco.

Un tir au but en première mi-temps

L’apparition de la Gaule se fit attendre. Au départ, le Cholo il a opté pour Joao Félix en couple de Suárez, intouchable. Aussi assis sangle, en pleine forme, pour donner accès à Lemar, qui vit le meilleur moment depuis son arrivée à Madrid. Telle est la richesse des ressources de cet Atleti, qui a renforcé l’entrejeu avec Kondogbia près de Koke, depuis un Llorente il a dû couvrir la voie au lieu de l’appauvri Trippier.

En tout cas, personne ne doutait que le Port J’allais présenter une bataille. Conceiçao Il prouve en Europe depuis des années qu’il a forgé une équipe d’auteurs. Un bloc solide qui coûte des horreurs à croquer et qui est capable de surprendre n’importe qui, comme cela est arrivé l’année dernière à la Juve. Un cachet qui lui a valu des comparaisons avec le sien Athlétisme et cela augurait d’un duel dense, d’une égalité maximale. Conscient que les deux entraîneurs, anciens coéquipiers de la Latium, que la moindre erreur pouvait être fatale.

En effet, dans le premier acte un coup de pied a été enregistré entre les trois bâtons. Travail de Suárez, passer de Lemar, à la sixième minute. Puis la tranchée. Les Port est allé à plus, avec un Uribe omniprésente aux commandes, et a trouvé un déséquilibre dans les ailes, avec Luis Diaz et couronner. Bien que l’occasion la plus claire, un compteur qui a planté Zaïdu en vue de Oblak, l’a avortée du sol Kondogbia. Basé sur des duels gagnants, le milieu de terrain a conduit le Athlétisme d’avancer des mètres, mais sans menacer la forteresse portugaise.

Griezmann entre en scène

Après la pause, Porto a acculé l’équipe rojiblanco et a pu prendre l’avantage dans un centre de Otavio qui s’est écrasé sur le poste. La peur s’est réveillée Siméone. Le technicien a tranché pour Griezmann, sangle et je l’ai donné. L’amélioration a été immédiate, un coup d’énergie encouragé par les gestes des tribunes. Immédiatement, Griezmann activée sangle, qui a forcé le paradón de Diogo Costa.

La réaction de Conceiçao, qui a retiré un attaquant pour renforcer le milieu de terrain avec Oliveira. L’effervescence rouge et blanche s’estompa. Les Port Il revint à l’avance des mètres et s’apprêtait à trouver un prix. je l’ai donné pris une mauvaise passe en arrière, à mi-chemin entre Oblak et Kondogbia, et que Tademi introduit le rebond dans le but. But annulé car, selon l’arbitre, l’Iranien a touché le ballon avec sa main.

Mais le jeu avait encore une dernière tournure du script à gauche. Dans la remise, le Port perdu une balle absurde dans la moelle épinière et Griezmann Il se dirigea vers la région. l’a empêché Mbemba, qui a été expulsé pour cela. Suárez, qui a parcouru le match sur la pointe des pieds, a sorti une chaussure qui a failli ne pas trouver l’équipe. Finalement, le 0-0 est resté et le sentiment que le Aléti devra s’améliorer pour passer la phase de groupes.