Résumé et buts du match Atlético-Real Sociedad (2-1) de la 36e journée

12/05/2021

Activé à 23:58 CEST

Jonathan Moreno

Simeone, les joueurs et les centaines de milliers de joueurs de l’Atlético à travers le monde regarderont aujourd’hui ce que leur voisin et ennemi fait à Grenade. Un trébuchement des hommes de Zinedine Zidane à Los Cármenes permettrait aux colchoneros d’être proclamés champions dimanche prochain face à Osasuna.

Athlète de Madrid

Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Saúl (Kondogbia, 73 ‘); Correa (Joao Félix, 73 ‘), Suárez (Renan Lodi, 81’).

Société réelle

Remiro; Zaldua, Aritz (Zubeldia, 69 ‘), Sagnan (Pacheco, 59’), Monreal (Roberto López, 59 ‘); Barrenetxea, Guridi, Zubimendi; Portu, Isak (Guevara, 46 ‘), Oyarzabal (Merquelanz, 69’).

Buts

1-0 M.16 Carrasco. Bracelet 2-0 M.28. 2-1 M.83 Zubeldia

Campagne

Métropolitain. Derrière des portes closes.

Le chef a fait son travail. Et comment. L’Atlético le plus agressif et le plus vorace est de retour, et au sommet de la saison. Il a ignoré le Real avec sa pression et sa précision. Mais il n’a pas tué et a fini par attendre le chronomètre.

Dès l’ananas initial, le chef a été évoqué, avec la harangue de Koke et l’autorité de ses 500 matchs en tant que rojiblanco. La dernière poussée émotionnelle, quelque chose de si ancré dans les «Pupas».

La Ligue n’était pas là pour beaucoup plus de bêtises, ou pour continuer à donner des points. Oui L’Atlético l’a pris comme une vraie finale. Remiro appréciait le manque de sagesse du matelas en avant, qui commençait mal à l’aise dans la définition. Luis Suárez a empalé une volée, une de ces caractéristiques de l’Uruguayen, sur le M-40. Marcos Llorente a péché en tant qu’individualiste dans un face à face avec le gardien de but ‘txuri-urdin’, Suárez salivant comme les chiens de Pavlov.

Un autre poignard à l’arrière de l’arrière royaliste serait le dernier. Carrasco a apprivoisé une balle accrochée dans la zone par Llorente et a défini un coup de pied entre les jambes de Remiro. Le premier fouet, dans le casier. Atleti était l’endroit où le «cholismo» se développe de façon exponentielle et prend le contrôle des esprits des joueurs, bien que cette fois ils n’aient pas reculé.

Imanol secoua la tête du côté du couloir. Le plan n’était pas celui envisagé par Orio. Et la chose allait encore plus se tordre. Luis Suárez a enduré le corps avec Oyarzabal et a aidé Correa à passer le 2-0 avec sa main droite.

Avant l’entracte, les donostiarras ont eu deux occasions dans les bottes d’Isak. Oblak et le bâton ont frustré la tige suédoise.

Pardonne et souffre

L’Atlético voulait plus, plus ambitieux que jamais. Mais il lui a été difficile de clôturer la réunion avec l’équipe du quartier de Canillejas. Surtout pour le manque de force dans les derniers mètres. Luis Suárez était actif et incisif, bien qu’exceptionnellement imparfait pour ce à quoi il est habitué.

Sans Isak sur le terrain en raison de l’inconfort musculaire, la production offensive a diminué. Oyarzabal et Portu n’existaient pas en attaque, à l’exception d’un tir mordu du Murcien qu’Oblak a nié avec la pointe du gant et un autre au poteau dans les dernières minutes, lorsque le Real a sonné l’alarme et coupé les distances dans un coin terminé par Zubeldia.

La nervosité et les regards continus sont arrivés à l’horloge d’un Atlético qui s’est retrouvé pressé et avec son cœur à mille à l’heure. Pour être un champion, vous devez souffrir, et dans la métropole, ils sont «cum laude».