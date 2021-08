Résumé et buts du match Atlético-Villarreal (2-2) de la 3e journée

30/08/2021

Jonathan Moreno

Lorsque les cloches ont sonné pour le défunt, l’Atlético a été ressuscité avec un coup de chance. L’équipe de Simeone a une fleur. Mandi a rendu d’une manière incompréhensible et a trouvé Rulli hors du but. Match nul en 95′ et Emery qui continue sans gagner contre Cholo. Et il y a onze confrontations directes.

Athlète de Madrid

Oblak ; Trippier, Savic, Giménez (Lodi, 88′), Hermoso (Kondogbia, 80′), Carrasco (De Paul, 70′); Llorente, Koke, Lemar (Cunha, 80′) ; Correa, Luis Suárez (Saúl, 70′).

Villarréal

Rulli ; Foyth, Albiol, Mandi, Estupiñán (Pedraza, 63 ‘); Pino (Gaspar, 80′), Trigueros, Capoue, Alberto Moreno (Coquelin, 63′) ; Gérard, Boulaye Dia (Danjuma, 63’).

Buts

0-1 M.52 Trigueros. 1-1 M.56 Luis Suarez. 1-2 M.74 Danjuma. 2-2 M.95 Mandi (but contre son camp).

Campagne

Métropolitain. 26 840 spectateurs.

Plus groggy que «groguet», Villarreal a commencé abasourdi, abasourdi, terrifié et à la merci des hôtes affamés de Cholo. Pression électrique des matelas, campé en terrain ennemi. Lemar frôle le premier dans une volée qu’ils évitent entre Rulli et le bâton. La domination rojiblanco a duré jusqu’à ce que le duel devienne laid. Malgré cela, le but rôdait toujours dans le but du sous-marin. Ni Correa ni Carrasco n’ont pénalisé le départ non-académique de Rulli. Et dans la longue addition, Mandi a sauvé une tête franche de Trippier à bout portant.

Changement de paradigme

Le pardon d’Atleti n’a trouvé aucune compassion chez les jaunes. Au début, gvague de Trigueros, qui ajustait le corps et frappait avec précision avec sa botte droite. La joie fut de courte durée pour ceux de la Plana Baja. Un service de bande mal exécuté a conduit à l’équilibre. Llorente a récupéré, Correa a levé les yeux et a servi pour Suárez, jusqu’à présent sans contribution dans le jeu, pour afficher son instinct de «tueur».

Les rojiblancos étaient confiants et conformes. Villarréal, non. Dans une action directe de Capoue, Savic et Giménez ne se sont pas compris, Yeremy Pino est passé en regardant la ponte et Danjuma a commencé à amortir l’investissement avec une définition des carats. Les alcalins sportifs marquaient la réserve. Le cœur a embrumé la tête et seule la chance a empêché le premier faux pas de la saison. Quelqu’un devra envoyer un jambon à Mandi si le point s’avère important dans l’issue du championnat.