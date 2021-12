Résumé et buts du match Barça – Movistar Inter (3-3) de la 10e journée

08/12/2021 à 19:13 CET

.

Les Barça, leader de la première division, a vu sa séquence de huit victoires consécutives en championnat stoppée ce mercredi en cédant le nul lors de la 10e journée contre le Movistar Inter, qui a ajouté un point grâce à un doublé de Pol Pacheco dans les deux dernières minutes (3-3).

Barça

Dídac Plana, Ortiz, Dyego, Matheus, Pito -équipe de départ-, Esquerdinha, Adolfo, Ferrao, Povill, Lozano, Marcenio, Coelho et Miquel Feixas

Movistar Inter

Jesús, Raya, Cecilio, Martel, Saldise -équipe de départ-, Pol Pacheco, Barona, Boyis, Rafa López, Igor Carioca, Raúl Gómez et Mario Gómez

Buts

0-1 M. 5 Igor Carioca. 1-1 M. 7 Marcenio. 2-1 M. 19 Ferrao. 3-1 M. 29 Dyego. 3-2 M. 38 Pol Pacheco. 3-3 M. 39 Pol Pacheco.

Arbitres

Carrillo Arroyo et Cordero Gallardo, du comité andalou. Ils ont montré un carton jaune aux locaux Ferrao et Pito, et aux visiteurs Raya et Igor Carioca.

Incidents

Match de la dixième journée de la Ligue de première division de futsal qui s’est joué au Palau Blaugrana de Barcelone devant 2 843 spectateurs. Avant le coup d’envoi, les locaux Pito et Dídac Plana ont été récompensés respectivement comme meilleur joueur et pivot, et comme meilleur gardien de but de la saison dernière.

L’équipe du Barça est arrivée à la rencontre dans un meilleur moment de forme, après 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues, mais plus fatiguée après avoir disputé trois matchs la semaine dernière qui ont certifié leur classement en phase finale de la Ligue des champions.

Les Movistar Inter, classé onzième après un début de saison irrégulier, a souffert pour contenir le départ impétueux de Barcelone, mené par un Sifflet que, comme l’entraîneur Jésus Velasco et il est aussi le Barça Ortiz, a retrouvé son ancienne équipe.

L’équipe de Madrid -avec les ex-azulgranas Pol Pacheco, Boyis, Rafa López, Raul Gomez et Martel dans leurs rangs – a créé le tableau de bord par Igor Carioca, qui a intercepté une mauvaise passe de Luxuriant en direction du portier Didac Appartement et a marqué sans opposition (0-1, min.5).

Les Barça il a fallu deux minutes pour égaliser le concours. Il l’a fait grâce à un tir puissant de Marcenio (1-1, min.7), précédé d’une reprise de Luxuriant, qui a ainsi modifié l’erreur précédente.

Le duel entre alors dans une phase d’indéfini, avec le Barça dominant le jeu mais s’écrasant encore et encore contre un Jésus très inspiré par le but, et le Movistar Inter faire des ravages dans la contre-attaque.

Cependant, les réflexions de Didac Appartement ils ont protégé un Barça moins fluide dans le jeu mais qui s’est reposé en tête du tableau d’affichage grâce à l’instinct de buteur de Ferrao, qui a recueilli dans la région un mauvais rejet de Jésus, parfait jusque-là (2-1, min.19).

Après la pause, les deux équipes ont accepté un intense échange de coups et le Barça, sauvé par cinq arrêts de Didac Appartement, a marqué 1-3 dans une transition rapide culminée par Dyego (min.29).

Avec deux buts d’avance et dix minutes d’avance, le Barça a coulé dans son propre champ avant le harcèlement de Movistar Inter, qui a égalisé le match avec deux buts de Pol Pacheco (3-2, min.38 et 3-3, min.39) à la déception d’un Palaos Blaugrana qui, avec 2 843 participants, a enregistré la meilleure entrée du cours.