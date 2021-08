Résumé et buts du match Bayern-Cologne (3-2) de la 2e journée.

22/08/2021 à 19:36 CEST

Adrià Corominas

Les trois premiers points de Nagelsmann avec le Bayern en Bundesliga – et la deuxième victoire consécutive après celle obtenue en Supercoupe d’Allemagne – dans un match où les Bavarois ont montré qu’ils avaient encore beaucoup de travail devant eux pour ressembler à l’équipe compétitive que le jeune entraîneur allemand souhaite .

LA BAIE

CHOUX

Bayern Munich

Neuer; Davies (Richards, 88′), Süle, Upamecano, Nianzou (Stanisic, 46′) ; Goretzka (Tolisso, 66′), Kimmich ; Gnabry (Choupo-Moting, 76′), Müller, Sané (Musiala, 46′) ; Lewandowski.

Eau de Cologne

Corne; Hector, Czichos, Jorge Meré, Ehizibue ; Skhiri ; Kainz (Andersson, 69′), Ljubicic (Schaub, 76′), Thielmann ; Modeste (Lemperle, 76′), Uth (Duda, 66′).

Buts

1-0 M. 50, Lewandowski ; 2-0 M. 58, Gnabry ; 2-1 M. 60, Modeste ; 2-2 M. 62, Mark Uth ; 3-2 M. 71, Gnabry ;

Incidents

TA : Ljubicic (20′), Süle (75′).

Le Bayern et Cologne ont quitté le football pour les 45 secondes suivantes. Et est-ce que en première mi-temps, une seule chance de Süle Il a varié la monotonie du jeu bavarois, qui malgré le contrôle du ballon, n’a pas réussi à lui donner continuité ou profondeur.

À la pause, Nagelsmann, visiblement inquiet de ne pas pouvoir imprégner de son sceau le champion en titre, il a retiré un Leroy Sané qui a été sifflé par l’Allianz Arena, nerveux de ne pas voir une longueur d’avance sur l’international allemand, pour laisser entrer Musiala, qui a révolutionné le parti.

L’équipe de jeunes n’a eu besoin que de 4 minutes pour servir le premier but de l’après-midi sur un plateau. Lewandowski après un grand mouvement personnel sur l’aile gauche.

Peu de temps après, une autre pièce avec le cachet de Lewandowski en a profité Gnabry pour porter le score à 2-0 après un centre dans la surface de Muller.

La fête semblait vouée à l’échec. Le Bayern s’était retrouvé et commençait à carburer. Mais deux buts en 2 minutes depuis Cologne, dans ses deux premières apparitions avec danger pour le but de Neuer, ils ont mis des tableaux surprenants sur le tableau de bord qui ont complètement fait taire le colisée bavarois.

Mais le match avait des alternatives et du rythme, tout ce qui avait été raté en première mi-temps. Et dans l’un d’eux, un tir puissant de Gnabry s’est faufilé dans le but défendu par Horn et redonner l’avantage au Bayern.

Non sans souffrance, mais aussi avec des options pour creuser la différence, ceux de Nagelsmann ont bien défendu les rentrées et ont égalé le premier triomphe du parcours, qui les aidera à prendre l’air et à graisser la machinerie pour ressembler, chaque jour davantage, à l’équipe solide et offensive qu’il a en tête.