Résumé et buts du match Bayern-Hertha (5-0) de la 3e journée.

28/08/2021 à 20:34 CEST

Adrià Corominas

Cela a commencé avec des doutes, mais petit à petit, Le projet de Nagelsmann à la tête du Bayern prend son envol. Avec une nouvelle et convaincante victoire contre le Hertha Berlin (5-0), la seule équipe de Bundesliga à ne pas avoir encore marqué, les Bavarois commencent à briguer ce qui serait leur dixième titre de champion consécutif avec un Lewandowski qui aspire à revalider son Soulier d’Or.

LA BAIE

SA

Bayern Munich

Neuer; Stanisic (Sarr, 81′), Upamecano (Nianzou, 46′), Süle, Davies ; Kimmich, Goretzka; Gnabry (Coman, 67′), Müller (Choupo-Moting, 81′), Musiala (Sané, 61′) ; Lewandowski.

Hertha Berlin

Schwolow ; Mittelstädt, Stark, Boyata, Zeefuik (Klünter, 61′) ; Ascacibar, Tousart ; Jovetic (Dilrosun, 20′), Serdar (Darida, 79′), Lukebakio (Belfodil, 61′) ; Selke (Richter, 60′).

Buts

1-0 M.6 Müller ; 2-0 M. 35, Lewandowski ; 3-0 M.49, Musiala; 4-0 M. 70, Lewandowski ; 5-0 M. 84, Lewandowski.

Et alors le jeu a commencé avec des inexactitudes. Deux minutes plus tard, un oubli de la défense munichoise a facilité la première occasion du Hertha, avec un tir croisé précipité de Selke qui a cassé Neuer sans difficultés.

L’attaquant, un ranger solitaire au sommet, est entré deux fois dans la surface au cours des 5 premières minutes. Mais à la première arrivée du Bayern, Müller n’a pas pardonné.

L’Allemand a reçu une passe de Davies de la gauche qu’il a laissé passer Lewandowski, trompant le rival derrière et ne laissant que le premier buteur de l’après-midi, qui a ajusté le ballon à la base du poteau d’un tir bas.

Au fil des minutes et du tableau d’affichage en faveur, le champion en titre a mieux ajusté les lignes de pression, a cessé d’être une équipe longue avec des fissures et a complètement tari la capacité offensive de l’équipe berlinoise, qui a perdu contre Jovetic en raison d’une blessure et qu’il semblait accuser de manière excessive le départ de Cunha à l’Atlético.

A la 25e minute, un saut imposant de Goretzka dans un corner ce pourrait être le deuxième, qui n’est arrivé que dix minutes après la main de Lewandowski, qui n’a pas raté le rendez-vous des buts face à l’une de ses victimes préférées, à qui il a déjà inscrit 14 buts en 19 matchs.

Le Polonais a envoyé le ballon au fond des filets après avoir récupéré le rebond d’une tête qu’il a lui-même planté dans la barre transversale après un centre précis de Gnabry.

Avec une marche de plus et des transitions très rapides, le Bayern traquait le but de Schwolow de plus en plus d’intensité, chargeant la plupart de ses attaques sur l’aile gauche, avec les stages de Davies et les apparitions de Musiala, qui est parti sur le banc Leroy Sané, sifflé le dernier jour par son hobby.

Précisément Musiala il a été l’auteur du 3-0 en début de seconde mi-temps, condamnant le duel d’un coup dur et bas, après une remontée de Muller.

Et alors que les deux équipes terminaient déjà le match, vu l’incapacité du visiteur à réagir, Lewandowski a profité du contexte pour mener Hertha avec deux autres buts, clôturant un autre triplé pour sa collection.

Avec cette petite main, Nagelsmann secoue définitivement les fantômes avec lesquels la saison a commencé et, avec du temps et de la patience, commence à jeter les bases d’une équipe qui il est encore en train de rassembler toutes ses pièces.