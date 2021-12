Résumé et buts du match Bayern-Mayence (2-1) de la 15e journée

12/11/2021

Les géants souffrent aussi. Après avoir exposé contre le FC Barcelone en Ligue des champions, le Bayern a souffert plus que prévu face à Mayence qui a réussi à prendre de l’avance sur l’électronique et à mettre les Bavarois entre le marteau et l’enclume dans différentes phases du match. Malgré la belle performance des visiteurs, l’équipe de Nagelsmann a su profiter des flashs individuels de Manger Oui Musiala prendre les trois points.

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas (Süle, 65′) ; Coman, Musiala (Nianzou, 82′), Tolisso (Roca, 65′), Davies ; Müller, Sané (Gnabry, 65′) ; Lewandowski.

Mayence 05

Zentner ; Bell, Hack, Niakhaté ; Widmer, Barreiro (Tauer, 82′), Stach (Stöger, 82′), Lee (Boëtius, 64′), Caricol; Burkardt (Ingvartsen, 64′), Onisiwo (Nebel, 75′).

Buts

0-1 M. 22 Onisiwo; 1-1 M. 53 Coman ; 2-1 M.74 Musiala.

Arbitre

Benjamin Cortus. TA : Musiala (27′), Sané (36′), Lucas (56′) / Stach (59′), Hack (89′), Stöger (91′).

Le Bayern a exercé sa supériorité habituelle dans les premiers instants du match, avec un Alphonse Davies omniprésent dans la voie de gauche. La première chance nette pour l’équipe locale est née, justement, des bottes du côté canadien, dont le tir a été neutralisé par Barreiro. Malgré la domination des hommes de Nagelsmann, Mayence a su générer le danger en profitant des erreurs de la défense locale pour se rapprocher du but adverse.

La surprise est venue à l’Allianz alors qu’à peine 20 minutes s’étaient écoulées. L’équipe visiteuse s’est imposée au tableau d’affichage après un superbe tir de Karim Onisiwo. L’attaquant autrichien a dirigé sans opposition un centre ponctuel servi par Jonathan Burkardt. Le Bayern a eu quelques occasions avant de se diriger vers le tunnel des vestiaires, mais aucune d’entre elles n’a créé de réel danger.

Dans la seconde moitié, L’équipe de Nagelsmann a profité du talent individuel de ses membres pour rétablir l’égalité dans le parti.Tolisso servi une belle balle en profondeur qui Manger réussi à contrôler parfaitement pour tendre le ballon entre les jambes de Zentner. Après le tirage au sort, Mayence a su se retirer pour ne pas laisser l’équipe bavaroise exploiter les espaces, ce qui a généré de grosses difficultés dans le volet offensif.

Malgré le grand travail défensif de l’équipe visiteuse, l’équipe bavaroise a fini par emmener le chat dans l’eau. Pavard ramassé un rejet hors de la zone qu’il a rapidement envoyé à Musiala. Le jeune talent allemand a coupé en bordure de la surface et a exécuté un superbe tir qui a établi la finale 2-1 au tableau d’affichage.

Finalement, Le Bayern a réussi à prendre les trois points dans un match moins que brillant. Cette victoire, ajoutée au nul de Dortmund contre Bochum (1-1), place l’équipe bavaroise avec six points d’avance sur l’équipe de Marco Rose, qui a raté cinq points lors des deux dernières journées.