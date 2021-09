Résumé et buts du match Benfica-Boavista (3-1) de la 6e journée

20/09/2021 à 22:07 CEST

Benfica mène la compétition portugaise d’une main de fer, et il le fait avec un Darwin Núñez qui continue en état de grâce. L’attaquant uruguayen a signé un doublé pour maîtriser Boavista et ajouter son quatrième but de la saison. Le charrúa sera la principale menace de l’incarné dans le prochain duel des Champions contre Barcelone.Darwin prévenu à 8′ et Darwin pénalisé environ un quart d’heure. Le centre de la droite de Gonçalves a été utilisé par l’Uruguayen pour se suspendre dans les airs et établir le 1-0.

BEN

BOA

Benfica

Vlachodimos ; Veríssimo (Morato, 88′), Otamendi, Vertonghen ; Gonçalves (Lazaro, 46′), Weigl, Joao Mário, Grimaldo; Rafa Silva (Pizzi, 89′), Yaremchuk (Everton, 66′), Darwin Núñez (Pinho, 80′).

Boavista

Bracali ; Nathan, Porozo, Abascal ; Malheiro (Santos, 76′), Makouta, Sebastián Pérez (Njie, 82′), Hamache (Ferreira, 25′); Gustavo, Musa, Gorre (N’Tep, 46′).

Buts

1-0 M.14 Darwin Nuñez. 1-1 M.32 Gustavo. 2-1 M.34 Weigl. 3-1 M.62 Darwin Nuñez.

Arbitre

Miguel (Portugal). TA : Verissimo ; Nathan, Porozo, Moussa.

Le bilan du Boavista après un échec dans la livraison de Weigl n’a fait que faire enrager les incarnés. Le footballeur allemand lui-même a effacé son erreur et, dans une action stratégique exécutée par Joao Mário et dirigée par Otamendi, il a trouvé le deuxième de Lisbonne.

Les battements ont chuté en seconde période, notamment à la suite du deuxième but de Darwin Núñez. Rafa Silva s’est moqué du hors-jeu et a servi un cadeau à l’attaquant uruguayen. La surface de Jorge Jesús avait la quatrième place, mais Bracali a grandi avant un tir d’Everton.