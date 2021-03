Résumé et buts du match Betis-Alavés (3-2) de la 26e journée

08/03/2021 Activé à 22:59 CET

Jonathan Moreno

Betis n’est pas une blague. Le Betis est sérieux. Il a la zone Champions entre les sourcils. Six points de Séville après un retour de ceux qui font de l’ananas et de la robeio. Avec 0-2 à la mi-temps pour Alavés, Pellegrini a présenté Borja Iglesias et Joaquín. Bingo. Dimanche, il y a un derby. Assura Salseo.

PARI AILE Real Betis Chênes; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez (Carvalho, 74 ‘), Guardado (Iglesias, 46’); Ruibal (Joaquín, 46 ‘), Canales, Fekir; Juanmi (Tello, 74 ‘). Dvo. Alaves Pacheco; Navarro, Lejeune, Laguardia, Duarte; Pellistri (Pons, 66 ‘), Manu García, Battaglia (Pina, 66’), Luis Rioja (Córdoba, 86 ‘); Edgar Méndez (Martín, 74 ‘), Joselu. Buts 0-1 M.12 Joselu. 0-2 M.24 Edgar. 1-2 M.61 Iglesias (penalty). 2-2 M.82 Joaquin. 3-2 M.88 Églises. Arbitre Alberola Rojas (de La Mancha). TA: Edgar (23 ‘), Battaglia (31’), Navarro (78 ‘). Campagne Benito Villamarín. Derrière des portes closes.

Il n’a pas regardé le classement Glorious. Pas même l’excellente dynamique héliopolitaine. Alavés était reconnaissable en première mi-temps, transpirer la philosophie « Pitu » à travers tous les pores de son corps. Repasser derrière, puissant dans la zone ennemie. D’une erreur de Sidnei, qui a concédé une faute gourmande, le 0-1 est né. Joselu ne marchait pas avec des bagatelles et exécuta le direct free to break. La barrière verte et blanche a fait le reste. Le ballon passa par le milieu devant le regard abasourdi de Joel.

Miranda et Juanmi ont savouré le match nul, dans une double action frustrée par Pacheco et Lejeune, ce dernier sur la même ligne. Les renards visqueux n’ont pas souffert, même s’ils n’ont pas senti la balle. Betis a pétri la pièce sans aucun assaisonnement. Oui dans un autre coup de Vitoria, 0-2 à la chanson. Rioja et Duarte combinés sur la gauche, au centre de la zone de la première des latérales et Edgar, profitant d’un glissement de Miranda, ajusta sa tête à l’euphorie des albiazules.

Joel, sauveur

Les babazorros n’ont pas été découragés par les attaques andalouses. Pellegrini a obtenu de la qualité, avec Joaquín et Iglesias. Pas comme ça. En fait, le 0-3 n’a pas été produit pour une question de millimètres. Joel s’est magnifié devant le nouveau venu Pellistri, qui a péché en tant qu’individualiste avec Joselu se prépara au second poteau. Le gardien Getafense a immédiatement sauvé un coup de pied central chanceux de Joselu.

Les Basques ont pardonné, pas Borja Iglesias. Duarte a commis un penalty sur Nabil Fekir et l’attaquant de Santiago écarté. De la droite, à son profil naturel, le Panda l’a mise dans l’équipe.

Alavés a eu le «tremblement» et l’adrénaline du Betis a augmenté. Navarro a abandonné par défaut dans la zone dangereuse et Lejeune a de nouveau rejeté un tir de Joaquín «in extremis». Le portuense serait en charge de l’équilibrage. Avec sa tête sortant déjà d’un coin, le ‘capi’ a trouvé l’équipe avec maîtrise. Mais le meilleur pour les «Treize Bars» était encore à venir. Borja Iglesias, déjà élevé aux autels du Béticisme, est entré de la deuxième rangée dans un centre de Carvalho pour amener la fanfare de la Ligue des champions à Villamarín.