Résumé et buts du match Betis–Celta (0-2) de la 19e journée

01/02/2022

Le à 20:40 CET

X. Serrano

le Bétis perd de la vitesse dans la lutte pour Champions. Deuxième défaite consécutive de la boîte verte et blanche, qui a succombé dans le Benito Villamarin avant un celtique soutenant les efforts défensifs et mené en attaque par le génie de Iago Aspas (0-2). L’idole céleste a inscrit les deux buts du duel avant la pause. Le premier, d’un penalty. Le deuxième, un superbe but, après avoir volé le ballon à Victor Ruiz et marchander pour Rui Silva.

PARI

CEL

Bétis

Rui Silva ; Bellerín, Bartra, Víctor Ruíz, lex Moreno; Carvalho, Guardado (Fekir, 58′) ; Lainez (Rodri, 46′), Canales (Tello, 80′), Juanmi ; Willian José (Borja Iglesias, 58′).

celtique

Dur; Aidoo, d’accord, Carlos Domínguez, Javi Galán ; Fran Beltrán; Brais Méndez (Veiga, 86′), Denis Suárez, Cervi; Iago Aspas et Santi Mina.

Buts

0-1 M. 36 Iago Aspas (plume). 0-2 M. 45 + 2 Iago Aspas.

Arbitre

Soto Grado (Riojan). TA : Willian José (53′) / Denis Suárez (33′), Cervi (90′).

Incidents

Match joué au stade Benito Villamarín devant 41 566 spectateurs correspondant à la 19e journée de LaLiga Santander.

On pouvait voir les visages de deux des meilleurs buteurs du football espagnol, Juanmi Oui Iago Lames. L’attaquant andalou est arrivé à la rencontre avec 11 buts sur son compte privé, sept lors des cinq dernières journées, alors que l’incombustible capitaine bleu ciel avait inscrit huit buts à ce jour. Un tête à tête entre des artilleurs qui tomberaient du côté de la « Prince des batailles ».

Le duel commença par un échange frénétique de coups. Celta a menacé le premier dans une transition rapide qui Santi Mina Il a terminé avec un tir sec et s’est adapté à la tension du poteau. a bien tenu Rui Silva, qui évitait les deux d’une main ferme au ras du sol. La réplique Betic est venue dans un en-tête centré de Carvalho. Il y avait de la qualité en abondance sur la pelouse. Oui Canaux allumé le Villamarin avec un talon haut, Iago Aspas il a répondu avec un contrôle orienté éperon.

le Bétis il parut faire un pas en avant après le premier quart d’heure. Plus agressif, poussé par un Enregistré omniprésente dans la pression, la peinture sévillane a pris possession du cuir et celtique. Cependant, l’équipe galicienne, solidaire des efforts, n’a guère souffert et Dur il n’a pas pu tacher ses gants.

L’équipe dirigée par Chacho Coudet a ouvert le score dans une action isolée. Cervi Oui Enregistré ils sont allés disputer dans la surface un ballon divisé qui s’éloignait du but. L’Argentin est arrivé avant, qui a été renversé par l’élan du Mexicain. Peine La responsabilité est allée à Iago Aspas, qui a marqué d’un tir bas et centré alors Rui Silva battre à sa gauche.

Le but a changé la dynamique du match. Les attaquants du Betis n’ont pas senti le ballon, tandis que le celtique Il a donné un sentiment de danger à chaque course. Rôle vedette pour Javi galan, qui a séché Lainez et menacé en vitesse par la voie de gauche de l’attaque céleste.

le celtique signé son bon moment avant la pause grâce à un génie de Iago Aspas. Santi Mina Il a commencé l’action sur le terrain et après avoir traversé le milieu du terrain en conduisant, il a donné une passe fautive en direction du capitaine. Victor Ruiz intercepté la cargaison, mais Lames, voyou, a deviné l’adresse du contrôle et a volé le portefeuille. Il a collé le cuir à sa botte, a croisé devant le défenseur qui l’a laissé passer pour ne pas commettre de penalty et a dribble Rui Silva avant de marquer une porte vide. Superbe but et 0-2 à la mi-temps.

Le Betis n’avait pas de temps à perdre et Pellegrini mettre toute la viande sur le gril. Rodri entré par l’insignifiant Lainez, Fekir remplacé Enregistré Oui Borja Des églises soulagé Willian José. Malgré l’accumulation de talents, Bétis omis de se soumettre à un celtique Capable de défendre avec discipline près de son but et aussi de garder la possession.

Compte tenu du manque d’espace et de l’incapacité d’accélérer la circulation du ballon, les Verdiblancos ont tenté de loin avec peu de succès. Par contre, le celtique pourrait condamner à une transition rapide qui Santí Exploiter fini avec l’extérieur et a demandé l’arrêt de Rui Silva. Avec plus de cœur que de tête, Bétis Il a tenté de réduire l’écart jusqu’au coup de sifflet final mais est resté vide.