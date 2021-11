Résumé et buts du match Betis-Séville (0-2) de la 13e journée

11/07/2021

Le à 23h15 CET

Jonathan Moreno

Les Bétiques devront réprimer la blague de leurs voisins cette semaine. Le derby, équilibré jusqu’à peu de temps avant la pause, a commencé à marcher vers Nervión avec l’expulsion enfantine de Guido Rodríguez. Acuña et un but contre son camp de Bellerín ont scellé le bain et le massage sevillista en seconde période.

Bétis

Bravo; Bellerín, Pezzella, Édgar, lex Moreno; Guido Rodríguez, Gardé (Juanmi, 63 ‘); Rodri (Tello, 63′), Canales, Fekir (Joaquín, 89′) ; Willian José (Carvalho, 46’).

Séville

Lier; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Augustinsson, 88′) ; Fernando, Jordán (Torres, 75′), Rakitic (Delaney, 83′); Lamela (Papu Gómez, 75′), Mir (Munir, 83′), Ocampos.

Buts

0-1 M.55 Acuña. 0-2 M.81 Bellerín (pp).

Arbitre

Mateu Lahoz (Valencien). TA : Guido (2A, 44′), Tello (93′) / Diego Carlos (31′).

Campagne

Benito Villamarin. 50 534 spectateurs.

Une journée de peu de mots, de concentration et de papillons dans le ventre. Le derby sévillan. Le grand derby. Chair de poule à Héliopolis. Il n’y avait pas de place pour un pou dans le stade de l’Avenida de Jerez.

Lopetegui a lancé un pouls à Pellegrini et le Basque a réussi. Possession, sevillista. Fernando a noyé Canales et Fekir, trop loin devant, et seul Rodri a connecté entre les lignes. Cependant, la clairvoyance manquait en attaque, où Ocampos et Lamela cherchaient en vain Rafa Mir. Le Betis a souffert en ignorant le ballon, même s’il est allé plus loin dans les derniers mètres. Rodri a forcé Bono au ‘pop corn’ et le juge de ligne a annulé Bellerín pour une position illégale.

Juste avant l’entracte, Le passage de câble de Guido, déjà réprimandé, qui a coupé une contre-attaque de Rafa Mir avec un élan excessif. Mateu Lahoz l’a envoyé au stand à l’avance.

Le 0-1 n’était qu’une question de temps. La supériorité numérique s’est reflétée sur le terrain et Séville a transformé le derby en un soliloque. Le Betis coula et les approches nervioniennes se succédèrent. Ocampos a pardonné à deux, Acuña, non. Le côté l’a accroché avec son pied gauche et l’a déroulé.

Les Héliopolitains voulaient s’étirer, Fekir incarné dans Curro Romero, mais la galanterie de la Gaule ne suffisait pas. Dans un raid de Montiel sur la droite, le Catalan Bellerín a bouclé un match à oublier avec un jeu fautif qui était le 0-2 final.