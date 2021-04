Résumé et buts du match Betis-Valencia (2-2) de la 33e journée.

18/04/2021

À 21:23 CEST

Adrià Corominas

Le Betis a laissé deux points s’échapper de son stade et a gâché la crevaison de la Real Sociedad pour se consolider à la cinquième position du tableau. Les Andalous, qui avaient plus d’occasions et qui avançaient avec deux buts stratégiques, n’ont pas su maintenir l’avantage et ont donné des ailes à une Valence qui repart avec un point de la Benito Villamarin, mais aussi avec des blessés sensibles pour affronter la partie décisive du parcours.

PARI

VAL

PARI

Bravo; Emerson, Mandi, Ruiz, Moreno (Miranda, 71 ‘); Rodríguez, Canales; Joaquín (Laínez 64 ‘), Fekir (Carvalho, 71’), Tello (Ruibal, 82 ‘); Juanmi (Borja Iglesias, 64 ‘)

VAL

Jaume Doménech; Gayà, Diakhaby, Hugo Guillamón, Correia (Musah, 8 ‘); Cheryshev (Álex Blanco, 67 ‘), Racic (Oliva, 80’), Carlos Soler (Piccini, 67 ‘), Wass; Gameiro (Cutrone, 67 ‘), Gonçalo Guedes

Buts

1-0 M.12 Fekir; 1-1 M. 21 Guedes; 2-1 canaux M.42; 2-2 M. 61 Carlos Soler (P);

Arbitre

Alberola Rojas (castillan de La Mancha)

Incidents

TA: Miranda (74 ‘), Láinez (80’), Víctor Ruíz (84 ‘), Wass (91’)

Et la cravate n’était pas parce que Pellegrini il n’étudiera pas son rival. L’entraîneur chilien a montré une fois de plus à quel point il travaille bien les matchs. Connaissant les intentions de Valence, qui a perdu de nombreux entiers loin de chez lui cette saison et est à l’aise pour se retirer et donner l’initiative au rival, il a opté pour la nouvelle Joaquin à droite et de Tello à gauche pour donner de l’amplitude au champ et générer des espaces à l’extérieur, en plus de désactiver les incorporations offensives de Gayà, a disparu en attaque pendant toute la première mi-temps. Et puis, parier aussi sur la puissance du tableau, qui lui a presque donné la victoire avec deux jeux de stratégie assistés par Joaquin et a magnifiquement bien culminé par Fekir et canaux. Et c’est que lorsque les parties sont bloquées, lorsqu’il est difficile de trouver des espaces, lorsqu’il est difficile de générer du danger, le tableau noir prend plus d’importance que jamais. Mais cela ne suffisait pas.

Le Betis, conscient qu’une victoire lui permettrait de dormir à la cinquième place après la crevaison de la Real Sociedad contre Séville, est sorti branché, pressant et coinçant un Valence qui avant 5 minutes a reçu sa première mauvaise nouvelle sous forme de blessure. Correia, après avoir mal soutenu son genou dans une action défensive, il a dû se retirer en larmes du terrain de jeu. Un revers qui a obligé Gracia à redessiner son équipe, donnant accès à Musah et retarder le côté droit pour Daniel Wass, mais en gardant le même plan.

Le deuxième coup était déjà sous la forme d’un but, après un corner répété avec une passe et un retour avec Canaux, qu’il Joaquin mettre millimétriquement à Fekir, qui l’a accrochée avec l’intérieur de son pied gauche unique pour surprendre avec une volée mordante à un Jaume ce peu qu’il pouvait faire.

Les Verdiblancos ont réfléchi sur le green à la dynamique qu’ils signaient en 2021, où ils ont gagné en structure défensive, solidité et confiance. Et beaucoup de culpabilité pour cela grâce à la grande forme de Canaux, qui a culminé à la perfection avec un tir puissant de l’extérieur de la surface, un autre jeu stratégique qui a servi à quitter le but égalisateur de Gonçalo Guedes, le joueur valencien le plus en vue du parti.

Avec la pause 2-1 a été atteinte, ce qui n’a pas aidé les choses à trop changer en seconde période. Betis a continué d’essayer avec plus d’insistance de Betis et seulement des bottes de Guedes il semblait que quelque chose de bon pouvait sortir pour le ché. Donc c’était ça. Lorsque le match semblait le plus endormi, un jeu isolé dirigé par les Portugais a fini par avoir un impact sur les mains de Moreno dans la zone de Bravo et causant une pénalité qui a transformé Carlos Soler pour équilibrer à nouveau le match et signer le 2-2 final.

Un but doux-amer pour le Valencien, qui quelques minutes plus tard a dû se retirer du match en raison de problèmes physiques, tout comme Racique, mais cela a assommé l’équipe verte et blanche et a donné des ailes aux joueurs valenciens, qui ont pris le contrôle du milieu de terrain. Musah et Cutrone, auquel ils ont annulé un but pour hors-jeu de Gayá, ils avaient la victoire debout, avec une réponse de Ruibal, qui est entré dans les dernières minutes pour révolutionner l’attaque andalouse et faire Jaume avec deux arrêts qui ont confirmé le tirage au sort final.

Au final, distribution de points qui aide les Verdiblancos à continuer à rêver en L’Europe  et de continuer à ajouter à un Valence qui a perdu trois autres troupes en raison d’une blessure pour la partie décisive de la compétition.