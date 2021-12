Résumé et buts du match Bologne-Juventus (0-2) de la 18e journée

18/12/2021 à 21:02 CET

Alberto Teruel

La Juventus gagne, mais ne convainc pas. L’équipe ‘bianconero’ a battu Bologne 0-2, mais le résultat ne correspond pas à ce qui a été vu sur le terrain, où les locaux étaient supérieurs dans différentes phases du match. L’entrée de l’ancien joueur du Barça Arthur dans le onze a surpris, car il ne semble pas faire partie des projets futurs de Massimiliano Allegri.

BOL

JUV

Bologne

Skorupski ; Soumaoro, Medel, Théâtre ; De Silvestri (Olsen, 46′), Domínguez, Svanberg (Vignato, 79′), Hickey (Viola, 85′); Soriano (Santander, 85′), Barrow (Sansone, 79′) ; Arnautovic.

Juventus

Szczesny ; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (Alex Sandro, 61′) ; McKennie (Bentancur, 71′), Arthur (Locatelli, 61′), Rabiot ; Kean (Kulusevski, 71′), Morata (Kaio Jorge, 85′), Bernardeschi.

Buts

0-1 M.6 Morata ; 0-2 M. 69 Carré.

Arbitre

Danièle Orsato. TA : Domínguez (29′) / McKennie (29′).

Le brouillard s’est emparé du Renato Dall’Ara, mais cela n’a pas affecté l’adresse au tir de la Vecchia Signora. Alvaro Morata, passer de Bernardeschi, il n’a guère fallu six minutes pour donner le premier coup à l’électronique. L’attaquant espagnol, qui a également inscrit le premier but du match contre Venezia la journée dernière, frappe notation de deux jours consécutifs en Serie A.

Au-delà de l’objectif, lLa Juventus ne s’est pas retrouvée à l’aise tout au long du match et subit les attaques de Bologne. Les imprécisions du face-à-porte de la part des locaux et la force de Matthijs De Ligt, impérial sur une occasion de but évidente, n’a pas permis au score de s’équilibrer avant d’atteindre la pause.

L’arrivée de la deuxième partie n’impliquait pas de changement de dynamique. L’équipe de Mihajlovic a continué à être supérieure à Vecchia Signora, mais le chronomètre a avancé et ils n’ont pas pu préciser leurs chances. Enfin, le manque de réussite des locaux a été sanctionné et CarréAvec un tir croisé sensationnel, il a augmenté le loyer de son équipe.

Avec cette victoire, la Juventus prend l’air avant un mois de janvier qui semble compliqué. L’arrivée du premier mois de l’année s’accompagnera des affrontements avant Naples, Rome et Milan, concurrents directs pour les positions européennes. La résolution de ces matches pourrait largement déterminer l’avenir de Vecchia Signora vers la fin de la saison.