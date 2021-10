Résumé et buts du match Bologne – Milan (2-4) de la 9e journée

23/10/2021 à 22:55 CEST

Les Milan dormir ce samedi en haut de la Une série. En attendant le Naples visite ce dimanche à Rome de Mourinho, les de Pioli souffert plus que prévu pour gagner un Bologne qui s’est terminé avec neuf joueurs. Les ‘rossoneri’ ont ouvert l’écart avec des buts de Léao et Calabre, mais après la pause la boîte ‘rossoblù’, déjà avec un de moins, à égalité en trois minutes. Après l’expulsion de Sansone, le duel s’est transformé en siège, récompensé à la fin par tant de Bennacer et Ibrahimovic (2-4).

BOL

MILLE

Bologne

Skorupski ; Soumaoro, Medel (Orsolini, 87′), Théâtre ; De Silvestri, Domínguez (Schouten, 63′), Svanberg, Hickey (Dijks, 63′); Soriano, Barrow (Binks, 63′) ; Arnautovic (Santander, 83′).

Milan

Tatarusanu ; Calabre, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (Kalulu, 85′) ; Tonali (Bakayoko, 46′), Bennacer ; Castillejo (Saelemaekers, 46′), Krunic (Giroud, 60′), Leao ; Ibrahimovic.

Buts

0-1 M. 16 Léao. 0-2 M. 35 Calabre. 1-2 M. 50 Ibrahimovic (pp). 2-2 M. 52 Brouette. 2-3 M. 84 Bennacer. 2-4 M. 90 Ibrahimovic.

Arbitre

Paulo Valeri. TA : Arnautovic (34′) / Tonali (45′), Calabre (61′), Saelemaekers (67′). TR : Soumaoro (21′), Soriano (58′).

L’attaquant sur le sec a marqué le deuxième but de la saison dont il s’agissait de sa première titularisation. Même si le manque de rythme se voit, l’attaquant de 40 ans ne manquera jamais la classe. Il l’a prouvé vers le quart d’heure, lorsqu’il a fait une passe mesurée qui Léao transformé avec puissance dans le premier but. Peu après, Souamoro vu le rouge direct pour renverser Krunic étant le dernier homme. Et tout de suite après, Calabre il a ouvert des distances avec un tir violent venant de derrière.

Comme Ibra, aussi Samu Castillejo il a apprécié son premier départ de la saison. Mais sa performance a connu une fin abrupte et amère, car il a pris sa retraite blessé à la mi-temps, probablement en raison de problèmes musculaires. Une peine. Même si Pioli Il n’avait pas compté sur lui, le fléau des blessés qui ronge l’équipe ouvrait une opportunité dont il savait profiter.

En tout cas, le parti semblait condamné au repos. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Au Bologne trois minutes ont suffi pour nouer le duel à deux griffes, avec Brouette muse comme un grand protagoniste. Ils coupaient des distances dans un coin servi avec du très mauvais raisin par les Gambiens et ça Ibra involontairement peigné à l’intérieur de son but. Ensuite, le propre Brouette profité d’une passe précise de Soriano pour surmonter la sortie de Tatarusanu.

Mais quand il a été le plus touché Milan, les Bologne il s’est tiré une balle dans le pied. Dans une action fortuite, Soriano frappé d’un pied criminel sur le pied d’appui de Ballo-Touré et vu le rouge direct. Avec deux joueurs de plus, les « rossoneri » ont une nouvelle fois dominé le match face à un rival qui s’est retranché dans leur zone. Pioli près de Ibra avec Giroud, ce qui nécessitait Skorpuski dans un splendide coup de tête. Mais il fallait aussi qu’il apparaisse Tatarusanu a dû intervenir dans deux attaques isolées du Bologne.

Après une demi-heure de résistance héroïque, le Bologne abandonné. Bennacer Il a ramassé un ballon sous la pluie à l’avant et l’a envoyé pour sauver avec un puissant tir de volée. Avec ceux de Mihajlovic fusionné physiquement et émotionnellement, Ibrahimovic Il a certifié la victoire avec un tir de vis imparable au long poteau. Avec ce résultat, ceux de Pioli toujours invaincu dans le Une série, où ils n’ont cédé que deux points, et les leaders dorment avec un point de plus que le Naples, que ce dimanche visite le Rome.