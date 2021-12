Résumé et buts du match Cadix-Grenade (1-1) de la 17e journée

13/12/2021

Alberto Teruel

Cadix et Grenade à égalité au Nuevo Mirandilla, un résultat qui ne convainc aucun des prétendants. L’équipe de Cadix, qui a mené pendant 89 minutes, regardé impuissant alors qu’il perdait une occasion en or de combler l’écart avec la descente; tandis que Grenade, qui pourrait considérer le résultat comme bon en raison des circonstances du match, ne s’éloigne pas de la zone inférieure.

GOUJAT

GRA

Cadix

Ledesma ; Akapo, Fali (Mauro, 46′), Cala, Espino; Jonsson, Alarcón, Fernández; Alejo (Neveu, 78′), Lozano (Osmajic, 84′), Arzamendia (Salvi, 46′).

grenade

Maximien; Quini (Arias, 64), Germán, Torrente, Neva (Escudero, 78 ‘); Puertas, Milla, Gonalons (Montoro, 46′), Soro (Bacca, 64’) ; Molina, Suarez.

Buts

1-0 M. 32 Arzamendia; 1-1 M.89 Molina.

Arbitre

Ortiz Arias (de Madrid). TA : Lozano (37′), Salvi (61′), Cala (91′), Mauro (94′). TR : Salvi (93′).

Le duel pour s’échapper de la zone basse a commencé face à face pour les locaux. Arzamendia, qui a d’abord accroché le ballon sur le balcon de la surface, a ouvert le score dans un jeu très protesté par l’équipe de Grenade, car ils considéraient que Fali commis une faute antérieure sur Des portes. Le tir de l’attaquant paraguayen a touché un défenseur avant d’entrer dans le but de Louis maximiano.

Le jeu a pris un autre rythme en seconde période. Au fur et à mesure que le contre avançait, Grenade attaquait avec plus d’élan pour chercher un égaliseur et Cadix répondait farouchement au contre, ayant des chances évidentes d’augmenter son avantage. L’entrée de Ruben Neveu imprimé une marche de plus à la fête, qui a fini par devenir incontrôlable au cours des 15 dernières minutes.

Malgré le danger généré par Cadix contre, Grenade n’a pas cessé ses efforts pour rechercher une égalité, un résultat qui a fini par arriver. Jorge Molina il a terminé un ballon dans la zone qui a fini par toucher Alex Fernández et induit en erreur Ledesma. Le manque de fortune et le manque de force défensive ont mis les tables dans le Nuevo Mirandilla.