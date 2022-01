Résumé et buts du match Cadix-Séville (0-1) de la 19e journée

01/03/2022

Le à 23h40 CET

Jonathan Moreno

Séville a profité de la glissade du Real Madrid pour traquer le leadership. Lucas Ocampos, avec une définition pour le bâton court et quelque peu talonné, comprime la zone noble de la table, placer les Nervionenses à cinq points de la tour de guet, comptant sur un parti inférieur à ceux d’Ancelotti. Cadix est ancrée dans la descente avec sa proposition de football ultra-conservatrice.

GOUJAT

SEV

Cadix

Ledesma ; Akapo, Haroyan, Chust (Iza, 62′), Espino; Chapela (Neveu, 78′), Alarcón, Calderón (Alex, 55′), Jonsson (Alejo, 62′); Negredo, Osmajic (Andone, 55′).

Séville

Lier; Gudelj, Diego Carlos, Acuña, Augustinsson (Oliver, 86′); Jordán, Fernando (Rekik, 55′), Rakitic; Ocampos, Romero (Munir, 71′), Papu Gómez (Óscar, 86′).

Arbitre

Alberola Rojas (manchego). TA : Augustinsson (79′).

Campagne

Nouvelle Mirandilla. 14 342 spectateurs.

Les blessures, les sanctions et le coronavirus ont forcé lvaro et Lopetegui à dépoussiérer le «chemicefa» et à entrer dans la chair du professeur Bacterio. Les alignements étaient remplis d’inventions et de footballeurs égarés sur le rectangle et mentalement. Le panorama a profité à Cadix, avec des callosités à défendre dans un bloc bas et à intimider dans la transition. Séville n’a pas trouvé de voyance et a confié à Ocampos, le plus lucide des onze. Sur la droite arrivait le petit danger de Nervion, aplati après avoir renversé Jordán du perchoir quelques secondes plus tard.

Bono est apparu sans altérer son pouls, sauf dans une ‘épicerie fine’ à Negredo de pratiquement la médullaire. Les jaunes ont tourné leurs actions vers la gauche, où le ‘Pacha’ Espino a exposé ses déchets non négociables.

Plus de « salière »

Le pari Cadista racana s’effritait au fil des minutes. Séville a campé autour de ‘Conan’ Ledesma et a fissuré le béton jaune dans une deuxième action après un corner. L’action brouillée s’est terminée aux pieds de Rakitic, et le Croate a trouvé l’homme libre à Ocampos. L’Argentin a frappé le bâton court avec son âme et a porté le score à 0-1.

Álvaro Cervera n’avait plus d’appartements à risquer et a désespérément présenté des footballeurs avec un schéma offensif. L’essence ‘justeba’ et l’anarchie régnaient, avec un Cadix excité qui était autour de l’égalité des actions d’Espino et d’Andone. Séville est consolidée dans le rôle d’« étranger ».