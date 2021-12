Résumé et buts du match Chelsea – Leeds (3-2) de la 16e journée

12/11/2021

Le à 18:23 CET

X. Serrano

Il jusqu’à récemment imbattable Chelsea il continue de semer le doute, mais au moins il est revenu sur le chemin du triomphe. Après avoir renoncé en quatre jours à la direction de la Premier League et de son groupe de Ligue des Champions, l’équipe de Thomas tuchel a vaincu le Leeds à partir de Marcelo Bielsa avec un objectif de Jorginho peine (3-2). La peinture ‘bleue’, qui avait tracé le but initial de Raphinha (de pénalité) avec des buts de Monter Oui Jorginho (également à onze mètres), a vu comment Gelhardt il a égalisé en 88′ mais a finalement remporté la victoire dans le temps additionnel.

CHE

LIRE

Chelsea

Mendy ; Azpilicueta (Christensen, 74′), Thiago Silva, Rüdiger ; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Marcos Alonso (Lukaku, 88′) ; Mont, Havertz et Werner (Hudson-Odoi, 74′).

Leeds United

Meslier ; Schackleton (Klich, 60′), Ayling, Llorente, Firpo ; Forshaw ; Raphinha (Gelhardt, 82′), Dallas, Roberts, Harrison ; et James (Cresswell, 88′).

Buts

0-1 M. 28 Raphinha (plume). 1-1 M. 42 Monture. 2-1 M. 58 Jorginho (stylo). 2-2 M. 83 Gelhardt. 3-2 M. 90 + 4 Jorginho (stylo).

Arbitre

Chris Kavanagh. TA : James (35′) / Firpo (42′), Shackleton (54′), Klich (69′), Meslier (90 + 3′) et Llorente (90 + 4′).

Incidents

Match joué à Stamford Bridge correspondant à la 16e journée de Premier League 2021-2022.

le Chelsea initialement harcelé Leeds. Vainqueur dans la bataille du centre du terrain, la loge londonienne s’est lancée dans des attaques constantes vers le but de Meslier, très sûr au moment d’attraper les centres empoisonnés et les tirs lointains de son adversaire. Le domaine de l’équipe Tuchel ne s’est pas traduite en occasions claires et celles de Bielsa, plus intense dans la dispute, a équilibré la balance.

Contrairement à la peinture ‘bleue’, les ‘blancs’ matérialisent leur bon temps. Raphinha a donné le premier avertissement dans un coup franc direct qui Mendy, traversée, enregistré sur le même carré. Ensuite, sur un ballon divisé dans la zone de la Chelsea, cadres Alonso risqué avec un tacle puissant et a touché la jambe de James, qui est venu avant la balle. L’arbitre a signalé un penalty et Raphinha Trompée Mendy d’écrire le 0-1.

Le quart d’heure restant jusqu’à la pause était un harcèlement évident à Londres. Avec plus d’élan que de lucidité, le Chelsea n’a pas réussi à démanteler la défense de la Leeds dans le jeu statique mais a pénalisé la première erreur des ‘blancs’. cadres Alonso récupéré le ballon dans le champ rival, a marché sur la ligne du bas et a cédé pour le tir précis de Monter. 1-1. le Leeds fini par demander l’heure, sauvé par Meslier dans un orteil de Havertz précédente passe filtrée de Jorginho.

Les deux équipes sont revenues des vestiaires en trombe. Mendy, contraint de donner plusieurs balles par la pression suffocante du Leeds, a empoché une tentative puissante mais ciblée de Harrison. Oui Meslier pris en toute sécurité un coin peigné par Werner. L’égalité a été à nouveau brisée par une pénalité, cette fois snobée par le VAR. Raphinha, en territoire inconnu, il est entré au niveau du sol avec les deux pieds en premier et a balayé Rudiger. Jorginho a pris ses responsabilités et s’est moqué de sang-froid Meslier à partir de onze mètres. 2-1.

L’objectif a alimenté la rébellion de Leeds. L’équipe de Bielsa attaqué avec insistance, mais sans gêner Mendy. Cette dynamique dangereuse n’a pas changé le plan d’un Chelsea sans menace ni capacité à égaler l’intensité de la Leeds dans la contestation, remis à l’avance du chrono. Mais le jeune Gelhardt, constituée par Bielsa À la 82e minute, il a fallu une minute pour faire exploser le plan alors que le match était à égalité après une association rapide par le Leeds sur l’aile gauche.

La déception a été mâchée le pont de Stamford, mais dans le dernier souffle l’arbitre a jugé comme une pénalité un corps de Klich Oui Rudiger dans la zone et le spécialiste, Jorginho, est revenu à battre Meslier. Une victoire controversée, qui s’est soldée par une tentative de tangana sur le terrain, mais qui remet le champion d’Europe sur le chemin de la victoire.