Résumé et buts du match Cordoue-Séville (0-1) du premier tour de la Copa del Rey

Un seul but de l’Argentin Lucas Ocampos en prolongation a donné à Séville la victoire (0-1) contre Cordoue et leur accès à la phase suivante de la Copa del Rey, dans un match où les Blanquiverdes ont tenu tête aux Sévillans et sont même allés plus haut pour partie de la première mi-temps.

CÓR

SEV

Cordoue

Felipe ; José Ruiz, Alonso, Cruz, Ekaitz ; Simo (Ale Marín 111′), Arranz (Cristian 111′), Fuentes (Willy 62′); Casas (Perdomo 69′), Puga (Ronde 62′), Flores.

Séville

Dmitrovic ; Montiel, Gudelj (Diego Carlos 46′), Rekik (Koundé 90′), Augustinsson ; Óscar Rodríguez (Papu Gómez 74′), Óliver Torres, Delaney (Joan Jordán 38′); Idrissi (Ocampos 46′), Romero (Rafa Mir 67′), Munir.

Arbitre

TA : Javi Flores (31′), Arranz (76′), Delgado (120′) / Joan Jordán (59′), Diego Carlos (82′), Óliver (105′), Papu Gómez (110′)

Le début de match a été très intense, les deux supporters ont tout laissé dans les tribunes et ont extrapolé ces sensations à un Cordoue qui est sorti avec une marche de plus que son rival et dans lequel même l’ancien joueur de Séville Simo avait dans ses bottes ouvert le score grâce à une superbe passe de Javi Flores, mais le Serbe Dmitrovic, très attentif, a sauvé son tir en dessous.

Cette intensité voulait correspondre à un Séville qui, à partir de là, avait beaucoup plus le ballon, essayant de supprimer l’élan des Blanquiverdes, bien que l’équipe dirigée par Germán Crespo ait maintenu le rythme initial du jeu et ait réussi à créer des supériorités sur l’aile, surtout par la moitié de Simo, le meilleur de Cordoue et qui a mis un centre mesuré à Carlos Puga, qui, d’une tête, a obligé Dmitrovic à s’user à fond.

Au fil du temps, l’équipe de Julen Lopetegui a commencé à imposer son contrôle et à perturber le but de Felipe Ramos par Iván Romero et Munir, bien qu’il ait connu un revers avant la pause lorsqu’il a dû effectuer un changement forcé, celui du Danois Thomas Delaney, avec des problèmes physiques, par Joan Jordán.

La reprise a entraîné de nouveaux échanges, car Séville ne voulait pas connaître d’ennuis, elle a donné lieu à des titres habituels tels que l’extrême Ocampos ou le central brésilien Diego Carlos, et a commencé à générer plus de danger face au but défendu par Felipe Ramos avec les stages de Munir ou Iván Romero, qui était proche de marquer, mais sa tentative a raté de peu.

Même comme ça, Córdoba n’a pas reculé et est allé directement au match avec la même philosophie qu’il maintient dans la deuxième RFEF, ce qui lui a permis de remporter la Coupe de la Fédération et d’être le leader exceptionnel du Groupe IV, le même avec lequel Willy Ledesma était sur le point de marquer 1-0 avec un tir qui montait haut.

Les forces étaient égalisées. Simo l’avait pour la partie verte et blanche, tandis que Rafa Mir a été annulé un but pour hors-jeu, qui a cédé la place à une prolongation dans laquelle Séville est sorti déterminé et avait le but dans des actions claires dont Mir et l’Argentin Papu Gómez n’ont pas profité, ce qui a donné à leur équipe plus de verticalité.

La domination de Séville a été écrasante dans les prolongations, avec le recul conséquent des locaux, dont Ocampos a profité dans la seconde moitié du temps réglementaire pour contrôler une bonne passe d’Óliver Torres dans la surface, dribbler Felipe Ramos à sa sortie et marquer le 0-1 final qui maintient Séville en vie dans la Coupe et met fin au rêve d’un bon Cordoue.