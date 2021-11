Résumé et buts du match Croatie-Russie (1-0) de la journée 10.

14/11/2021 à 17h30 CET

Adrià Corominas

Croatie, l’actuel vice-champion mondial sera au Qatar 2022 après une victoire déchirante contre la Russie (1-0) grâce à un but contre son camp de Fedor Kudryashov à la 81e minute match, qui a introduit le ballon dans son propre but en essayant d’intercepter un centre dans la petite zone.

CRO

RUS

Croatie

Grbic; Juranovic (Brekalo, 75′), Lovren, Gvardiol, Sosa ; Modric, Brozovic, Pasalic (Livaja, 75′) ; Vlasic (Petkovic, 58′), Kramaric (Stanisic, 86′), Perisic.

Russie

Safonov ; Karavayev, Diveev, Fzhikiya, Kudryashov; Fomine, Barinov, Golovine (Chistiakov, 57′) ; Ionov (Zobnin, 57′), Smolov (Zabolotny, 57′), Bakaev.

but

1-0 M. 81, Kudryashov (but contre son camp).

Incidents

TA : Golovin (51′), Smolov (55′), Livaja (89′) et Grbic (93′).

Et c’est que la Croatie ne valait que la victoire pour répéter l’événement de la Coupe du monde. La Russie, en revanche, en a eu assez avec un match nul pour se qualifier mathématiquement pour la Coupe du monde. Et dans cette intention, celle de tenir bon et d’espérer que les assaillants croates n’aient pas eu leur temps, le Karpin.

De plus, les fortes pluies qui se sont abattues tout au long du match sur Split ont rendu la tâche du finaliste de la dernière Coupe du monde quasi impossible. À plusieurs stades du jeu, le ballon pouvait à peine bouger et les Russes, qui sous Valeri Karpin n’ont pas connu la défaite -cinq victoires, un nul et un seul but encaissé-, leur promettaient-ils joyeusement.

Mais le football ne cessera jamais de nous étonner. La Russie, qui avait enduré 80 minutes le harcèlement croate mené par un ignifuge Modric et une renaissance Brozovic, alors qu’il n’était qu’à 10 minutes de Qatar 2022, il a vu comment dans le geste le plus stupide, Kudryashov a mis le ballon dans son but devant l’impuissance du gardien Matvey Safonov et toute l’équipe russe.

Un but qui a envoyé son équipe au repêchage et qu’il a rendu fou le Stadion Poljud de Split, plein de Croates qui rêvent encore de réitérer l’exploit de Russie 2018, alors que seule la France pouvait les priver de gloire.