Résumé et buts du match Danemark – Finlande (0-1) de la 1re journée.

Le 0-1 avec lequel le match entre Danemark Oui Finlande confine à l’insignifiance. La meilleure nouvelle, la plus importante, vient du Rigshospitalet de Copenhague, situé à moins d’un kilomètre du Stade Parken. Christian Erisken, éveillé et stable, se rétablit à l’hôpital après avoir été frappé sur le terrain et nécessitant une assistance médicale urgente “in situ”. Le match, suspendu pendant une heure et demie, a repris à la demande des joueurs des deux équipes, selon l’UEFA.

VACARME

FINIR

Danemark

Schmeichel; Wass (Stryger Larsen, 76′), Kjaer (Vestergaard, 63′), Christensen, Maehle ; Eriksen (Jensen, 43′), Hojbjerg, Delaney (Cornelius, 76′) ; Poulsen, Wind (Skov Olsen, 63′) et Braithwaite.

Finlande

Hradecky ; Toivio, Arajuuri, O’Shaugnessy ; Raitala, Lod, Sparv (Schuller, 77′), Kamara, Uronen ; Pahjanpalo (Forss, 84′) et Pukki (Kauko, 77′).

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Lod (4′), Sparv (51′).

Incidents

Match joué au Parken Stadium de Copenhague devant 25 000 spectateurs correspondant à la journée 1 de la phase de poules de l’Eurocup.

Tout s’est passé après 43 minutes de jeu. Eriksen il s’est approché pour recevoir une remise en jeu et, sans raison apparente, s’est effondré sur l’herbe, perdant connaissance. La gravité de la situation s’est immédiatement manifestée. Non seulement à cause de la chute absolument contre nature, au poids, mais parce que le joueur était allongé sur le terrain sans répondre à aucun stimulus. Rapidement, les médecins de l’équipe danoise ont sauté sur le terrain pour le soigner en urgence et lui faire un massage cardiaque qui a duré plus de dix minutes interminables.

Face à la production télévisuelle répréhensible, qui diffusait dans un premier temps des plans courts du visage inconscient du joueur et les exercices de réanimation, les joueurs de Danemark ils formaient un écran autour Eriksen pour préserver votre intimité. Les visages de chacun d’entre eux, qui pouvaient à peine contenir les larmes alors que leur partenaire se battait pour lui sauver la vie, disaient tout. L’entraînement a eu lieu pour accompagner le départ de son partenaire du terrain de jeu sur une civière, juste avant d’être transféré en ambulance à l’hôpital.

La UEFA Il a ensuite annoncé la suspension momentanée du match. Pendant de longues minutes d’attente tendue, les supporters sont restés à l’intérieur du stade. Bientôt vint la confirmation officielle que Eriksen il avait été hospitalisé et son état était stable. Petit à petit, le filet d’informations officielles sur l’amélioration du joueur envahit le stade. Votre mandataire, Martin Schoots, a rapporté de l’hôpital que le milieu de terrain pouvait désormais parler.

Spontanément, les chants en l’honneur du joueur par les deux fans se sont succédé. Le Finlandais a crié “Christian” et le Danois a répondu “Eriksen“. Une belle image de jumelage, une manière de célébrer après avoir évité la tragédie ‘in extremis’. Enfin, le UEFA a annoncé que le match reprendrait au moment précis où il avait été suspendu à la demande expresse des joueurs des deux équipes. A leur retour sur le terrain, les joueurs de Finlande ils applaudirent à l’entrée de leurs rivaux. Encore un beau geste.

Efficacité finlandaise

En termes strictement footballistiques, Finlande Il a profité de son seul tir de tout le match pour remporter une victoire historique, qui sera malheureusement assombri par tout ce qui s’est passé. Dans un centre latéral, Pohjanpalo habilement décollé de son pair et a décroché une tête puissante qui Schmeichel, pas très réussi, il a joué sans rejeter. Pourrait attacher Danemark à partir de onze mètres, mais Hradecky sauvé la pénalité prise par Hojbjerg.

Malgré le résultat, l’équipe dirigée par Kasper Hjulmand il a été nettement supérieur tout au long du match. Surtout dans la première fois jusqu’à la décoloration de Eriksen. Il attaqua avec dynamisme et rapidité de toutes parts, rencontrant un grand Hradecky. En seconde période, pour des raisons évidentes, ses performances ont été beaucoup moins précises et malgré son insistance, le match nul n’est pas venu. Le barceloniste Braithwaite il a joué le jeu en entier.