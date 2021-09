Résumé et buts du match Dinamo Kiev – Benfica (0-0) de la journée 1

14/09/2021 à 23h20 CEST

.

Dynamo de Kiev et Benfica, qui partage un groupe avec le FC Barcelone et le Bayern Munich, ce mardi un nul 0-0 à Ukraine dans un match avec une nette domination du club portugais, même si le match pourrait être pris en compte par l’équipe locale avec un but du milieu Shaparenko qui a été annulé dans l’examen pour hors-jeu.

BEN

Dynamo de Kiev

Boyko ; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko ; Tsygankov (Karavaev, 76′), Sydorchuk, Shaparenko, De Pena (Verbique, 76′); Buyalskyy et Shkurin (Garmash, 60′).

Benfica

Vlachodimos ; Otamendi, Vertonghen, Morato ; Gilberto (Lazaro, 60′), Joao Mario (Taarabt, 85′), Weigl, Grimaldo ; Rafa Silva (Pizzi, 90′), Yaremchuk (Núñez, 60′) et Everton (Radonjuc, 60′).

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Sydorchuk (52′), Zabarnyi (73′), Garmash (82′) / Rafa Silva (21′), Yaremchuk (44′), Weigl (72′).

Incidents

Match correspondant à la première journée de Ligue des champions disputée au stade olympique de Kiev.

Les Benfica est sorti avec un 3-4-3, avec les ailes Grimaldo et Gilberto comme des voies rejoignant l’attaque. Jorge Jésus initialement placé une vieille connaissance de la Dynamo de Kiev, à l’attaquant ukrainien romain Yaremchouk, qui est arrivé cet été à Lisbonne en provenance de Gand.

De leur côté, les Ukrainiens de l’expérimenté roumain Image de balise Mircea Lucescu Ils sont sortis avec un 4-4-2, avec l’Uruguayen Carlos de la Pena, qui en 2017 a traversé le Le vrai Oviede, en tant que médium offensif, et avec le biélorusse Shkurin – joueur prêté par le CSKA Moscou – comme principal atout offensif.

Les Benfica Il est sorti pour contrôler le jeu et a pris le contrôle du ballon dès le début, avec un danger particulier à chaque fois que le ballon atteignait les pieds de l’ailier Rafa. Les médias incarnés João Mario et Julien Weigl ils ont imposé leur loi dans le médullaire avec une possession au repos supérieure à soixante-dix pour cent.

A la 33e minute, la meilleure chance de la première période, grâce à un vol de ballon du Brésilien Evertonbien que le coup ait été dégagé au milieu Sydortchuk. Dans les dernières minutes, il y avait aussi des occasions pour les “benfiquistas”, qui n’ont pas réussi à terminer ou Rafa ni Yaremchouk.

La seconde mi-temps a commencé sans changement et le BenficaMalgré la haute domination, il y avait encore trois centraux. Le premier sans faute est venu à la 46e minute après un stage de l’ancien joueur de Barcelone Alexandre Grimaldo, qui est allé au fond et s’est concentré pour que Everton il finira à l’intérieur de la surface, bien que le ballon soit tombé dans les mains du gardien Boyko, qui est venu jouer dans le Malaga lors de la saison 2016-2017.

À la minute 54, il y a eu l’une des occasions les plus claires. Le désordre dans la région Dynamo et enfin la balle tombe presque dans la petite zone à Yaremchouk, qui, à volonté, s’est écrasé sur le corps du gardien de but. Et en l’absence de 30 minutes, Jorge Jésus a décidé de déplacer le jeton avec un triple changement. L’Uruguayen est entré Darwin Nunez, serbe Nemanja Radonjic et l’Autrichien prêté par le Inter de Milan, Valentino Lazaro. ils partaient Yaremchouk, Gilberto et Everton.

Dernière frayeur pour Benfica

Pour sa part, Lucescu supprimé la référence offensante Shkurin et a donné l’entrée à Denys Garmash, un médium offensif. Il essayait de se débarrasser du domaine portugais le Dynamo, mais il l’a à peine réussi avec une occasion timide, comme celle que l’Uruguayen avait Carlos de la Pena en 66, bien que le tir soit allé au corps du défenseur central argentin Otamendi.

Cependant, dans les dernières minutes, le protagoniste de la rencontre était la jeune moitié ukrainienne Shaparenko, international avec l’absolu de votre pays. En 90, j’ai tiré sur la barre transversale du Dynamo que dans le rejet forcé Vlachodimos faire une intervention magistrale. Dans le coin arrière, Shaparenko réussi à percer le but de la Benfica, bien que le but ait été annulé pour hors-jeu. Ce fut la seule poussée locale tout au long du match, qui s’est terminé par un match nul sans but, malgré la domination des visiteurs.