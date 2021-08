Résumé et buts du match Dortmund-Bayern (1-3) de la Supercoupe d’Allemagne 2021.

in

17/08/2021

Le à 22:59 CEST

Adrià Corominas

De nombreuses ombres planaient sur Julian Nagelsmann après un début de projet au Bayern sans victoires et avec beaucoup de doutes. Mais le premier titre de la saison est arrivé et ceux de Munich n’ont pas pardonné dans le ‘Klasiker’, marquant le premier trophée pour revitaliser une équipe en reconstruction.

BVB

BAIE

Borussia Dortmund

Kobel ; Passlack (Loup, 84′), Witsel, Akanji, Schulz ; Dahoud, Bellingham (Reinier, 84′), Reyna (Pasalic, 78′) ; Réus ; Moukoko (Malen, 58′), Haaland.

Bayern Munich

Neuer; Stanisic (Sarr, 87′), Upamecano, Süle, Davies; Kimmich ; Goretzka, Coman (Sané, 49′), Müller (Musiala, 73′), Gnabry (Tolisso, 73′) ; Lewandowski (Choupo-Moting, 88′).

Buts

0-1 M. 40, Lewandowski ; 0-2 M. 50′, Müller ; 1-2 M. 64, Reus ; 1-3 M. 74′, Lewandowski.

Incidents

TA : Süle (22′), Reus (25′), Dahoud (32′), Sané (83′) ; Choupo-Moting (93′).

Le meilleur hommage à Müller

Le Bayern est sorti pour s’échauffer avec des maillots avec le numéro 9 sur le dos, Signal Iduna Park a rompu la minute de silence avec une forte ovation, mais le meilleur hommage à Gerd Müller a été le 90 minutes rapides les deux équipes ont marqué.

Dortmund, avec jusqu’à dix victimes et un seul changement –Moukoko pour les blessés Risquer– Dans le onze de départ par rapport à l’équipe qui a battu l’Eintracht, ils sont sortis hardiment pour attaquer les espaces.

Il savait quand il devait pousser, faisant un très bon travail de pression dans le peloton rival et stimulé par le facteur terrain et la chaleur de ses gens.

Reus, qui semble avoir définitivement mis le cauchemar de ses blessures derrière lui, a redonné confiance à l’attaque de Borusser.

Mais là où la défense du Bayern n’est pas arrivée, elle est arrivée Neuer, qui s’est hissé à nouveau parmi les meilleurs gardiens du monde.

Tout d’abord, sortir la jambe « in extremis » pour contrecarrer un heads-up à Reus après une balle dans l’espace de reine. Et plus tard, pour en sortir un autre Haaland qu’il n’a pas passé sa meilleure nuit.

Un jeu sans trêve

Mais le Bayern, avec la seule nouveauté de Manger pour Sain, insérez immédiatement les piles et détectez un trou dans la bande de droite, avec un Passlack surmonter.

Les saignements guéris, ceux de Marco Rose ils remettent le pied sur le territoire bavarois. L’arrière de Nagelsmann et de là, l’affrontement s’est transformé en marée, avec un rythme intense et avec les deux équipes cherchant rapidement le but adverse, sans spéculer.

Pardonné Lewandowski, il a pardonné Reus. But annulé à Moukoko, Attention Manger. Vous ne pouviez pas cligner des yeux et cela semblait être une question de temps avant que le match ne soit interrompu.

Mais il a fallu attendre la 40e minute pour que le score bouge, quand Lewandowski, venant de l’arrière, a dirigé sans pitié un centre mesuré de Gnabry.

Un but qui a laissé l’aurinegros touché, qui a vu comment de nouveau de l’aile droite, cinq minutes après la reprise, un ballon est venu à Müller, qui n’a eu qu’à la pousser à punir avec un deuxième but qui a laissé Dortmund flou pendant de nombreuses minutes.

Le capitaine à la rescousse

Le Bayern a joué à plaisir, mais Dortmund n’a pas baissé les bras et au moins intimidé, Reus a sorti un fil imparable qui s’est glissé dans l’équipe de Neuer.

Un but qui a non seulement raccourci les distances, mais a également servi à couler le Bayern dans sa zone.

Lewandowski remporte la bataille des générations

Mais dans les bons comme dans les mauvais moments, il y a un joueur qui se présente toujours.

Et lorsque son équipe s’est concentrée sur l’obtention d’eau, une erreur dans le ballon de Akanji laissé seul Lewandowski que, contrairement Haaland, il n’a pas pardonné et, avec son doublé, il a décerné la neuvième Supercoupe d’Allemagne au Bayern et a écrit le premier titre de l’ère Nagelsmann.