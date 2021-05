Résumé et buts du match Eibar-Betis (1-1) de la 36e journée

13/05/2021

Activé à 22:20 CEST

Jonathan Moreno

Ce sera compliqué mais Eibar s’accroche à la catégorie quand il a regardé dans l’abîme. Sept points consécutifs et permanence, trois unités. Valence et Barcelone pour terminer la saison et signer le «machado» de rester une huitième saison dans l’élite. Le but de Sergi Enrich ouvre l’espoir d’armera. Le Betis a reculé avec un 0-1 enregistré et ne ferme pas mathématiquement son retour sur le Vieux Continent.

BEI

PARI

Eibar

Dmitrovic; Correa, Oliveira, Arbilla, Cote (Muto, 79 ‘); Edu Expósito, Diop (Recio, 46 ​​’), Atienza, Bryan Gil (Rodrigues, 72′); Kike García, Sergi Enrich (Pedro León, 92 ‘).

Real Betis

Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Alex Moreno; Guido Rodríguez, gardé; Lainez (Ruibal, 65 ‘), Fekir (Canales, 79’), Tello (Loren, 72 ‘); Borja Iglesias (Rodri, 72 ‘).

Buts

0-1 M.4 enregistré. 1-1 M.83 Enrichir.

Arbitre

Díaz de Mera Escuderos (de La Mancha). TA: Diop (34 ‘), Oliveira (38’), Correa (52 ‘) / Emerson (65’).

Campagne

Ipurua. Derrière des portes closes.

Même l’eau n’a pas effrayé les Andalous, habitués à un climat plus sec. Les Héliopolitains ont sanctionné une erreur dans la livraison de Bryan Gil lors du premier échange. Le 0-0 a duré un soupir à Ipurua. Connexion avec beaucoup d’épices entre Lainez et Guardado, et le milieu de terrain vétéran, de l’extérieur de la zone, l’a envoyée dans la cage. Dmitrovic ne pouvait rien faire car le lancement a été légèrement touché à Atienza. De quoi induire le Serbe en erreur.

Des visages de désespoir chez les Gipuzkoans, qui ont jeté le football à l’ADN basque pour se réarmer. Claudio Bravo n’a pas bronché. De plus, ce sont les Verdiblancos qui sont sortis avec un danger lors de la transition. Iglesias et Tello ont tenté leur chance avec des coups lointains.

Mendilibar a remplacé Bryan Gil et l’a placé sur la gauche. Comme de l’eau. L’homme de Cadix a été activé dans son profil naturel et a infecté ses coéquipiers. Le parti s’est déplacé vers le complot Betic, à la merci du Bajo Deba. Sergi Enrich rôdait sur la cravate. La Minorquine a prolongé un corner et Bravo a lancé des réflexes pour la faire sortir de l’équipe.

Les Basques n’ont pas abandonné leurs efforts. Sans tromper personne, avec ses arguments offensifs, il a continué encore et encore jusqu’à ce qu’il embouteille Betis. Dans un centre Correa de l’aile droite, l’équilibre d’Enrich arriverait. Le Minorque donne de l’espoir à Eibar.