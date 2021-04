Résumé et buts du match Eibar-Real Sociedad (0-1) de la 32e journée

26/04/2021 à 22:56 CEST

Jonathan Moreno

La mauvaise couleur du visage arrive à un Eibar, chaque fois avec plus d’arôme de deuxième division. Le caractère et la caste des armuriers ne suffisaient pas à déranger le Royal dans le derby. Les «txuri-urdin» s’établissent dans la zone continentale et laissent leurs voisins provinciaux au bord du gouffre après sept campagnes dans l’élite nationale.

BEI

RSO

Eibar

Dmitrovic; Pozo (Correa, 32 ‘), Oliveira, Arbilla, Cote; Pape Diop (Muto, 68 ‘), Atienza (Enrich, 80′); Pedro León (Edu Expósito, 46 ​​’), Bryan Gil; Kike Garcia

Société réelle

Remiro; Gorosabel (Zaldúa, 85 ‘), Zubeldia, Le Normand, Monreal; Barrenetxea (Guridi, 63 ‘), Zubimendi, Guevara; Portu (Bautista, 73 ‘), Isak (Januzaj, 73’), Oyarzabal (Merkelanz, 85 ‘).

Arbitre

Figueroa Vázquez (andalou). TA: Recio (4 ‘), Oliveira (31’), Cote (43 ‘), Gil (43’), Muto (80 ‘) / Zubimendi (81’).

Campagne

Ipurua. Derrière des portes closes.

Eibar reconnaissable, avec des arrestations et des morsures. L’Eibar du courage et de la fierté de toute vie, fierté de Bajo Deba. Il a enseigné le Royal avec une pression avancée, caractéristique des temps passés.

Mais les puces tuent le chien maigre, et dans une action malheureuse, Isak a mis les Donostiarras en avant. Le Suédois, sans marque, a afflué avec son pied gauche et sous les jambes de Dmitrovic une balle peignée par Le Normand dans un coin. Le 0-1 a désarmé émotionnellement les hôtes, qui sont tombés dans le désespoir logique de la lanterne rouge et de plus en plus désespérés.

La tige scandinave a pardonné la seconde. Isak a recyclé une erreur de Cote, bien que cette fois Dmitrovic ait été énorme dans le corps à corps. Le nordique a opté pour la coupe, avec Oyarzabal complètement seul et avec le bavoir.

Mendilibar commence à livrer la cuillère après une saison au cours de laquelle son équipe a saigné à mort à Ipurua.