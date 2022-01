Résumé et buts du match Elche – Grenade (0-0) de la 19e journée

02/01/2022 à 18:26 CET

X. Serrano

Match nul lors de la visite du grenade au Martinez Valero (0-0). Un match rapide malgré le résultat. Le casier ne reflète toujours pas le courage des Elche, qui a résisté à toute la seconde mi-temps avec un de moins et a pu gagner. L’équipe d’Elche a perdu le contrôle de ses émotions dans le premier acte, lorsque l’arbitre a annulé un but pour une faute. Joue, combattant infatigable, et a écarté une éventuelle pénalité sur le bélier. François, hors de lui, il a été expulsé. A l’équipe andalouse, qui avait en Luis Suarez son meilleur joueur manquait d’ambition.

ELC

GRA

Elche

Edgar Badia; Palacios, Diego González, Bigas, Mojica ; Mascarell, Gumbau ; Tête Morente (Josan, 69′), Pastore (Verdú, 54′), Fidel (Pere Milla, 69′); Carrillo (Piatti, 80′).

grenade

Maximilien ; Quini (Víctor Díaz, 64 ‘), Sánchez, Torrente, Neva; Puertas (Soro, 81′), Milla, Gonalons (Isma Ruiz, 81’) ; Suárez, Molina et Machis.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrie). TA : Pastore (45 + 4′), Fidel (45 + 4′), Tete Morente (45 + 5′) / Machís (45 + 6′), Suárez (45 + 8′), Quini (58′). TR : Diego González (47′).

Incidents

Match joué au stade Manuel Martínez Valero correspondant à la 19e journée de LaLiga Santander 2021-2022.

Comme dans la plupart des matchs de la journée, le coronavirus a conditionné la mise en scène des prétendants. La case franjiverde a été plus touchée, fortement diminuée en attaque par les absences par covid-19 de Boyé, Lucas Perez, Guti, Marcone, Benedetto et le sanctionné Rocco. Le cadre nasride a pu maintenir le bloc malgré les pertes de Arias, Bacca, Escandell, Écuyer, Luxuriant Oui Rochine pour diverses raisons.

La première mi-temps s’est jouée par vagues, sans dominant clair pendant les 45 premières minutes. Marqué par la tension croissante tant dans les tribunes que sur le terrain. le grenade Il a commencé avec une vocation dominatrice, patient avec le ballon. Et il savoura la première arrivée du danger, un coup de Des portes après avoir dépassé son marqueur avec une coupe sèche mais qu’il a rejeté Edgar Badia, bien placé au premier bâton.

Beaucoup plus vertical, le Elche il grandit avec l’avancée du parti. ceux de François tenter sa chance de loin, atteignant la pause avec 12 tirs, bien qu’un seul entre les trois couleurs. Martínez Valero a montré son malaise face à l’arbitrage cette saison avec un coup de sifflet fort et l’affichage de cartons rouges à la 12e minute de jeu. Un terrain nécessaire pour expliquer ce qui allait arriver.

L’action clé de la première mi-temps s’est déroulée sur un quart d’heure. Gumbau il a magistralement rebondi une faute latérale et Joue il s’est levé sur penalty à la tête violemment. Maximilien il a dévié juste assez pour que le ballon touche la barre transversale. Mais Joue, attentif, il s’est lancé dans le marbre pour finir un but. La jambe tendue, il frappe le ballon puis prend les gants du gardien devant lui. Après plusieurs minutes de suspense, l’arbitre a annulé le but après avoir revu la séquence à l’écran.

L’action a de nouveau déclenché des protestations dans les tribunes et augmenté la tension dans un match de plus en plus boueux, avec des plaintes et des interruptions constantes. C’était à peine joué dans le tronçon avant la pause, qu’une nouvelle polémique a ravivé les esprits. Maximilien Il est parti les bras tendus pour décoller un centre latéral qu’il avait atteint plus tôt avec la tête Joue, qui s’est retrouvé allongé au sol par l’impact des gants du gardien contre son visage.

Cette fois, l’arbitre n’est pas allé à l’écran et a annulé le penalty, ce qui a causé le Elche définitivement perdre le contrôle de ses émotions. François a été expulsé pour un double jaune et les deux Fidel Quoi Pasteur Oui Tête Morente Ils ont été réprimandés pour leur tapage ou leurs commentaires envers l’arbitre. La rupture a coupé cette dynamique dangereuse.

le Elche s’est tiré une balle dans le pied après la récréation. Diego González le ballon a été volé par Luis Suarez et a renversé l’attaquant alors qu’il se dirigeait déjà vers le but. Lumière rouge directe et peu discutée. Mais malgré la supériorité du grenadetimide dans ses enchères, il n’a pas su mater un Elche qui vivait des galops de l’irréductible Fidel. L’égalité a été maintenue jusqu’au dernier souffle, lorsque les gardiens ont perturbé deux face à face devant Père Milla Oui Luis Suarez. Au final, répartition des points.