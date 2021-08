Résumé et buts du match Elche-Séville (1-1) de la 3e journée

28/08/2021 à 21:34 CEST

Jonathan Moreno

Cette fois, la flûte n’a pas sonné dans l’addition et Séville s’est retrouvée sans plein de points pour la pause internationale. Reconnaissable et reconnu l’effort des Andalous, insuffisant pour mater un Elche qui vivait de fatigue pour marquer. L’image des franjiverdes devant un autre club Champions, d’honneur.

ELC

SEV

Elche

Boîte; Verdú (Palacios, 54′), Roco (Carrillo, 66′), Diego González; Josan, Guti, Marcone, Fidel, Mojica ; Benedetto (Josema, 66′), Lucas Boyé (Pere Milla, 32′).

Séville

Lier; Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña ; Fernando, Jordán (Delaney, 69′), Rakitic (Papu Gómez, 60′); Suso (Lamela, 60′), En-Nesyri (Idrissi, 87′), Óscar (Rafa Mir, 60′).

Buts

1-0 M.11 Enzo Roco. 1-1 M.41 En-Nesyri.

Arbitre

Pizarro Gómez (de Madrid). TA : Verdu (41′), Fidel (41′)

Campagne

Martinez Valero. 10 385 spectateurs.

Il a chanté la cigale au Martínez Valero. Soleil de justice et atmosphère suffocante. L’hiver pour un sévillan. La température élevée n’a pas apaisé ceux de Lopetegui, avec le cuir tanné dans le José Ramón Cisneros Palacios. Électrique et profond par bande, Óscar a forcé un mauvais dégagement d’Enzo Roco. La balle a touché le bâton.

Cela a servi d’avertissement et les franjiverdes, avec un solide 3-5-2 et le tandem argentin Boyé-Benedetto lançant la pression, sont allés de l’avant au tableau d’affichage. Bono a sauvé une volée de Raúl Guti et une main droite de Diego González. Enzo Roco a chanté prix au troisième. Fidel a levé le périscope et permis à la centrale chilienne, comme un pop-corn après deux actions de balle arrêtées.

Séville a opté pour le ballon et a privé son adversaire d’euphorie, en particulier à la recherche des incorporations de Navas et Acuña, à des moments extrêmes, bien qu’ils se soient assidûment engagés dans le lancement lointain. La disposition d’Escribá a fermé les arrivées par le centre. En-Nesyri a eu l’égalité qui s’est écrasée à Casilla. Le Marocain a haussé la voix avec le break qui tournait au coin de la rue. Acuña a servi une faute du côté gauche tempérée dans la surface et l’attaquant, avec son 1,89, a dirigé le match nul impeccablement. Les habitants ont protesté contre une faute de Rekik à l’écran contre Pere Milla. Pizarro Gómez et le VAR ont été inhibés.

Les performances des deux équipes ont baissé. La barre était trop haute. Escribá et Lopetegui ont oxygéné leurs équipes avec des jambes fraîches, mais l’effort a été accusé d’un deuxième temps bradycardique. Rafa Mir a terminé un bonbon Navas sur la lune dans une transition rapide. Ce fut la seule occasion d’un duel qui laissa la première de Thomas Delaney inaperçue.