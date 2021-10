Résumé et buts du match Empoli – Inter (0-2) de la 10e journée

27/10/2021 à 22:47 CEST

X. Serrano

Les Inter Il était censé gagner à Carlo Castellani pour ne pas lâcher la lutte pour la tête et il l’a fait avec suffisance. Avec des buts de D’Ambrosio et Dimarco, le ‘Nerazzurri’ a battu un Empoli en infériorité numérique de 58 ‘par l’expulsion de Ricci. Il a participé en bonne place à la victoire ‘Nerazzurri’ un Alexis Sanchez qui a joui de la première propriété sous les ordres de Simone Inzaghi.

IEM

INT

Empoli

Vicaire; Stojanovic (Fiamozzi, 82′), Ismajli, Luperto, Parisi ; Bajrami (Haas, 57′), Ricci, Bandinelli (Henderson, 68′) ; Zurkowski (Asllani, 68′) ; Cutrone (Mancuso, 68′) et Pinamonti.

Inter

Handanovic ; D’Ambrosio, De Vrij (Kolarov, 79′), Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (Vecino, 71′), Gagliardini (Sensi, 84′), Dimarco ; Alexis Sánchez (Correa, 72′) et Lautaro Martínez (Dzeko, 84′).

Buts

0-1 M. 34 D’Ambrosio. 0-2 M. 67 Dimarco.

Arbitre

Danièle Chiffi. TA : Luperto (29′) / De Vrij (24′), Brozovic (59′), Gagliardini (75′). TR : Ricchi (52′).

Incidents

Match joué au stade Carlo Castellani correspondant à la 10e journée de Serie A 2021-2022.

Une opportunité que l’ancien joueur barcelonais ne voulait pas manquer. Très participatif dans la création offensive, le Tocopillano a inventé l’action 0-1. Il a botté le ballon subtilement pour que D’Ambrosio, fonçant au cœur de la zone, il se dirigea d’un splendide tour de cou jusqu’au bas du collant. Plus tard, ils annuleraient un but pour hors-jeu et il aurait pu marquer quelques passes décisives de plus si ses coéquipiers avaient mieux réussi le tir.

La cible a apprivoisé un Empoli culotté qui avait dominé les premières minutes du match. En fait, il a profité d’occasions claires pour sortir l’électronique. Ils l’ont empêché Handanovic avec un félin allongé à l’intérieur Bajrami et une traversée providentielle de D’Ambrosio pour brancher sous des bâtons un coup de Luperto. Bien qu’il ait montré les dents sur une chaussure éloignée de Dimarco, les Inter semblait loin de mordre l’équipe de Andreazzoli.

Cependant, le 0-1 changé le script du jeu. Les Empoli baissa les bras et Inter Il s’est lancé dans le but de la tranquillité. Ils ont pu le faire avant la pause, mais Lautaro, à sec depuis le 2 octobre, n’a pas réussi à l’enchère. Le jeu finirait de se briser quand à la 53e minute, Ricci vu le rouge direct pour un tacle dur sur Barella. Dès lors, la seule pierre d’achoppement des « Nerazzurri » sera une inspiration inspirée Vicaire.

Malgré le résultat final, les sept arrêts du gardien italien ont empêché la victoire. Certaines interventions ont également été très utiles. Le plus marquant, avant un coup de tête à bout portant et sur un bateau de Lautaro. Bien que le bâton ait été allié avec Vicaire dans une vente aux enchères de Gagliardini, l’inévitable a fini par arriver quand en 66 ‘ Dimarco poussé un centre tendu de Lautaro. La dernière ligne droite était une formalité. Certains heureux du triomphe et d’autres de ne pas avoir peur. Les Inter est troisième, quatre points derrière Naples (avec un jeu de moins) et sept des Milan.