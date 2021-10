Résumé et buts du match Espanyol-Athletic (1-1) de la 11e journée

26/10/2021 à 23:12 CEST

Jonathan Moreno

Nerfs, cris, incertitude jusqu’au dernier souffle, L’Espanyol-Athletic était une oscillation d’émotions qui s’est soldé par une égalité plus que juste. Les Bleu et Blanc brisent leur belle séquence de victoires à Cornellà, bien qu’ils aient réussi une autre journée sans chuter. Le cinquième but de Raúl de Tomás, expulsé dans l’add-on pour une action enfantine sur Yeray, n’a pas suffi à faire tomber les Basques. Iñaki Williams, réprimandé au stade RCDE après son incident il y a deux saisons, a neutralisé le revenu catalan. Diego López s’est retrouvé sur les autels avec des interventions qui ont sauvé un point.

ESP

ATH

Espagnol

Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Morlanes (Dimata, 68′), Darder (David López, 90′); Nico (Puado, 68′), Melendo (Herrera, 58′), Embarba (Vadillo, 90′) ; De Thomas.

Club athlétique

Unai Simon ; De Marcos, Yeray, Vivian (Unai Núñez, 55 ‘), Lekue; Nico Williams (Berenguer, 72′), Vainqueur (Dani García, 72′), Vesga, Muniain (Raúl, García, 72′); Sancet (Morci, 85’), Iñaki Williams.

Buts

1-0 M.33 De Tomás (pénalité). 1-1 M.52 Iñaki Williams.

Arbitre

Ortiz Arias (Madrid). TA : Herrera (73′) / Berenguer (75′). TR : De Tomás (93′).

Campagne

Stade RCDE. 16 196 spectateurs.

Le gâteau d’anniversaire de Vicente Moreno, qui a eu 47 ans, les rotations et le « Geggenpress » de Marcelino ont rendu l’Espanyol indigeste. La peinture de perruche n’a pas pu sortir de la cage et, quand elle l’a fait, elle n’a pas égratigné les lions.

Embarba et Melamed, partant à gauche, ne sont pas entrés en jeu. Et Sergi Darder s’est noyé devant Vencedor et Mikel Vesga. Si le manque d’idées dans la création s’accompagne de distractions défensives, cela vous a fait peur. L’Athletic a pardonné jusqu’à quatre chances claires de prendre l’avantage, dont trois dans les bottes d’Oihan Sancet. L’équipe de jeunes était remplie de ballon après une erreur défensive de Cabrera. Diego López et le défenseur central uruguayen lui-même, tirés par Muniain, ont sauvé le 0-1. Quelques instants plus tard, encore une fois, l’équipe de jeunes Sancet a épissé une volée qui a sauvé le gant droit de la « pieuvre » de Paradela.

Les Biscayns la hantaient, mais L’Espanyol a fini par se marier. Dans un corner sans danger apparent, Mikel Vesga a mis son bras dans une position contre nature et l’arbitre Ortiz Arias a décrété onze mètres. De Tomás, impitoyable, a frappé violemment avec sa main droite et a battu un Unai Simón qui avait lu ses intentions.

Du bâton au ‘palazo’

L’entracte a entériné les sensations catalanes. L’Espanyol a commencé la seconde mi-temps alors que la première s’est terminée et il était proche de marquer 2-0. Melendo l’a posé doucement à l’arrière de l’arrière biscayen pour que RDT, dans son tir caractéristique sans le laisser rebondir, puisse voir comment le cuir était repoussé entre le bois et Unai Simón.

L’Athletic était sur la toile, mais l’Espanyol lui a donné de l’oxygène. Aleix Vidal, retardé sur le côté droit en raison des absences d’Óscar Gil et Miguelón, était confiant et Lekue rougit. Corps sur la ligne de fond et passe de la mort pour qu’Iñaki Williams, façonnant l’intérieur du droit, s’équilibre en premier.

Le 1-1 a divisé la colonne vertébrale du duel, complètement brisé et ouvert parfois, avec des chances évidentes pour les deux équipes. L’Espanyol a été sauvé après une bonne action de Lekue sur l’aile et un tir ultérieur de Vencedor. Pas le temps d’atténuer la tachycardie, Diego López a déjoué un tir avec une très mauvaise bave d’Iker Muniain.

Moreno s’est préparé dans le groupe et a encouragé ses footballeurs déconfits. Le Valencien a introduit la poudre à canon avec Dimata et Javi Puado, qui sont revenus après deux mois d’absence en raison d’une pubalgie agaçante, mais le héros était, une fois de plus, Diego López. Le Galicien a été énorme contre Berenguer et a dévié une action qui sentait le 1-2. Déjà avec le temps rempli et après une bagarre avec Yeray, De Tomás a croisé les fils et a vu le carton rouge direct. Le procès-verbal et le comité de compétition dicteront le jugement.