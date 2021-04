Résumé et buts du match Espanyol-Fuenlabrada (4-0) de la 33e journée

04/01/2021

Activé à 19:08 CEST

Jonathan Moreno

Au rythme d’une raclée, L’Espanyol prend de la vitesse de croisière dans la partie décisive de la saison. Une rencontre agréable pour les Bleues et les Blancs contre un doux Fuenlabrada, qui a payé un double penalty pour quelques mains imprudentes de Nteka sur la ligne de but. A partir de ce moment, le duel n’a plus d’histoire. La table de perruche s’est déchaînée et, parfois, offrait un ballon de football d’une autre catégorie.

ESP

IL A ÉTÉ

Espanol

Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera (Mérida, 46 ‘), Dídac; Embarba (Vadillo, 57 ‘), David López (Lozano, 67’), Darder, Nico Melamed (Vargas, 73 ‘); Dimata (Wu Lei, 57 ‘), de Tomás.

Fuenlabrada

Rosic; Iribas (Sotillos, 54 ‘), Pulido, Diéguez, Glauder; Ciss (Valentin, 77 ‘), Fuentes; Pinchi (Espinosa, 27 ‘), Nteka, Mula (Salvador, 46’); Borja Garcés (Damián, 77 ‘).

Buts

1-0 M.18 De Tomás (pti.). 2-0 M.29 Embarba. 3-0 M.41 Poli (pp). 4-0 M.65 De Tomás.

Arbitre

Galech Apezteguia (Navarrais). TA: Cabrera, Mérida / Iribas, Garcés, Pol Valentín, Salvador. TR: Nteka (17 ‘)

Campagne

Stade RCDE. Derrière des portes closes.

Accumuler les arrivées et afficher le répertoire des ressources offensives. Le bleu et blanc a rapidement acculé une Fuenlabrada encouragée par les triomphes contre Leganés et Majorque. Dídac et Óscar Gil volaient sur l’aile, Darder et Embarba menaçaient de tirs lointains, tandis que Dimata et De Tomás avaient une bonne compréhension à l’avant-garde. Un lancement de Madrid, dévié par le dos du Belge, a été craché par la tension du poste dans lequel il était l’avertissement de la perruche. Les objectifs étaient de tomber.

Galech Apezteguia ne l’a pas vu en jeu, mais les manifestations de perruches ont suggéré que quelque chose s’était passé. De Tomás a dirigé un service du coin et Nteka, par réflexe, a sorti son bras pour une promenade pour empêcher le but. Le VAR l’a certifié. Pénalité et rouge. De Tomás a parfaitement exécuté, même si Rosic a lu dans ses pensées.

Le jeu a été joué dans le complot défensif de Fuenlabrada, déséquilibré dans l’infériorité. Embarba, se moquant du hors-jeu, défini avec précision dans un heads-up après l’assistance de David López. Le 3-0 a eu la chance après une belle action individuelle de Darder. L’Espagnol a traversé comme Pedro sa maison dans la région de Madrid et sa passe de mort a été détournée par Pulido en tir ami contre son gardien de but.

Hypotenseur

Avec tout décidé, la rencontre a fait baisser sa tension artérielle. L’Espanyol a tout fait et Moreno s’est consacré à oxygéner ses disciples pendant des minutes. De Tomás a terminé le travail et a signé son double après une sortie pour les raisins de Rosic. Après-midi calme au bord du Llobregat.