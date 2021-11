Résumé et buts du match Espanyol-Grenade (2-0) de la 13e journée

11/06/2021

Le à 19:37 CET

Jonathan Moreno

Souriant et regardant Barcelone dans les yeux, l’Espanyol arrivera dans un Camp Nou aux souvenirs ingrats. Le retour de Raúl de Tomás a ramené le bonheur à l’équipe bleu et blanc, qui a signé une première mi-temps exquise, complétée par le luxe de Pedrosa et le septième but du compte madrilène. Après avoir battu Grenade, il y a une envie de derby.

ESP

GRA

Espagnol

Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Keidi Bare (David López, 72′), Yangel Herrera (Morlanes, 72′); Embarba (Wu Lei, 87′), Darder (Dimata, 87′), Puado (Melamed, 61′) ; De Thomas.

grenade

Maximien ; Quini (Arias, 59′), Germán, Víctor Díaz, Neva (Escudero, 78′); Montoro (Baca, 78′), Monchu, Rochina ; Soro (Machís, 59′), Molina, Luis Suárez.

Buts

1-0 M.30 Pedrosa. 2-0 M.42 De Tomás.

Arbitre

Díaz de Mera Escuderos (de La Mancha). TA : Nu (62′) / Víctor Díaz (64′).

Campagne

Stade RCDE. 19 050 spectateurs.

L’escarmouche tactique entre la famille Moreno portait sur une nappe blanche et des couverts de vacances. Vicente et Robert, studieux jusqu’à l’obsession et le moindre détail, se sont neutralisés dans un sursaut pour les amoureux de l’ardoise. Le Valencien, cependant, montra bientôt ses armes et découvrit le point faible des Nasrides. Embarba, principalement, et Aleix Vidal cherchaient constamment à chatouiller une Neva débordante. Herrera et De Tomás, à cause des réflexes de Maximiano, n’ont pas chanté de bingo miracle.

Le 1-0 a été forgé dans la forge de Dani Pendín, un autre prenant des vidéos pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Service du coin bref, Darder la met sur le balcon du quartier et Pedrosa, sans y réfléchir à deux fois, a collé une volée directe aux « moments forts » de la journéeà. Le Grenade a chancelé et le combattant de RDT a lancé un autre «crochet» au menton. Encore une fois Darder, très fin dans l’assistance, a permis au Madrilène, qui s’est dirigé avec puissance au second poteau.

López « Pieulpe »

L’Espanyol s’est souvenu ou Grenade s’est étirée, qui a encerclé son ‘golito’ avec insistance. Le bâton et Diego López l’ont nié. Le galicien continue de se mouiller le ventre malgré la quarantaine de tacos. Jorge Molina, un autre avec des callosités, l’a reconnu. L’attaquant l’écraserait quelques instants plus tard contre le bâton dans un centre de l’omniprésent Luis Suárez. Wood a également craché la décision RDT. Fête au stade RCDE et ‘recaditos’ à l’ennemi juré du citoyen. Le derby commence à battre.