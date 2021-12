Résumé et buts du match Everton – Arsenal (2-1) de la 15e journée

12/06/2021

Le à 23:29 CET

Rafa Benítez respire facilement. Au moins pour l’instant. Les Everton réalisé devant Arsenal la première victoire après huit matchs sans victoire (2-1). Un triomphe de caractère et de lutte. Tous les éléments jouaient contre le tableau ‘toffee’. Les VAR il a annulé deux buts à Richarlison en raison d’un hors-jeu indétectable et était en baisse sur le tableau d’affichage avant la pause, mais est revenu avec un but du Brésilien et un autre but de gris au

VEILLE

ARS

Everton

Pickford ; Coleman, Mina (Holdgate, 31′), Keane, Godfrey ; Gordon (Iwobi, 87′), Doucouré, Allan, Gray ; Townsend (André Gomes, 66′) ; Richarlison.

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, Blanc, Gabriel, Tierney (Tavares, 65′) ; Thomas Partey, Xhaka ; Martinelli (Nketiah, 71′), Odegaard, Saka ; Lacazette (Aubameyang, 85′).

Buts

0-1 M. 45 + 2 Odegaard. 1-1 M. 80 Richarlison. 2-1 M. 90 + 2 Gris.

Arbitre

Mike Dean. TA : Godfrey (51′) / Xhaka (63′), Odegaard (75′).

Incidents

Match joué à Goodison Park correspondant à la 15e journée de Premier League 2021-2022.

Le piquant de la première mi-temps était concentré dans les cinq minutes précédant la pause. La collégiale, à la demande du VAR, annulé Richarlison un but pour un millimètre de hors-jeu. Et dans l’action qui s’ensuit, Odegaard il a terminé avec l’intérieur de la botte un centre latéral de Tierney pour libérer le tableau de bord. Ce sont les deux premiers tirs entre les trois couleurs du match.

Dans les trois quarts d’heure qui précèdent, le plan de la Everton. Un jeu de bousculade, sans dominateur clair. Les plus notables ont été les entrées de Godefroy, qui a joué le rouge dans un piétinement sur le visage de Tomiyasu que l’arbitre a jugé involontaire.

Les ‘toffees’ sont revenus après les vacances déterminés à nouer, verticalement et avec beaucoup plus de rythme, et ils y sont parvenus grâce à la médiation de Richarlison. Mais encore une fois le VAR a refusé le but pour un hors-jeu minimal.

Avec plus de cœur que d’éclat, le Everton acculé le Arsenal et a obtenu le nul bien mérité dans une tête de Richarlison, cette fois légal, après un tir de gris contre la barre transversale. Malgré cela, il a réussi à remporter la case « canonnier » dans un tir de Nketiah, avec tout ce qu’il faut, ils se sont écrasés dans le bâton.

Mais c’était gris qui, avec une chaussure à l’équipe de l’extérieur de la zone, a marqué le but vainqueur local dans le temps additionnel. Une victoire qui donne de l’oxygène à un Rafa Benítez qui est venu très interrogé au rendez-vous.