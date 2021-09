Résumé et buts du match Fiorentina – Inter (1-3) de la 5e journée

21/09/2021 à 22:57 CEST

X. Serrano

Les Inter est retourné dans le Artemio Franchi comme un champion et dort, temporairement, au sommet de la Une série. Après avoir été balayé dans la première demi-heure, lorsque Sottil avancé à Fiorentina et Handanovic évité la victoire, les ‘Nerazzurri’ ont transformé le tableau d’affichage en deux coups rapides après la pause. Objectifs de Darmien et Dzeko. La boîte n’a pas répondu “alto”, avec un de moins pour l’auto-expulsion de Nico González, et périsique a marqué la finale 1-3. Le projet promet des illusions Vincenzo Italien, mais ce mardi il a accusé son inexpérience.

Dragowski ; Benassi (Odriozola, 66′), Milenkovic, Nastasic, Biraghi ; Bonaventura (Kokorin, 85′), Torreira (Amrabat, 66′), Duncan (Callejón, 85′); Sottil (Sapponara, 74′), Vlahovic et Nico González.

Inter

Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Darmian (Dumfries, 66′), Barella (Vecino, 70′), Brozovic, Çalhanoglu (Gagliardini, 83′), Perisic ; Dzeko (Alexis Sánchez, 70′) et Lautaro Martínez (Dimarco, 83′).

Buts

1-0 M. 23 Sottil. 1-1 M. 52 Darmian. 1-2 M. 55 Dzeko. 1-3 M. 87 Perisic.

Arbitre

Michel Fabbri. TA : Skriniar (18′), Darmian (63′), Çalhanoglu (83′). TR : Nico González (2A, 78′ et 78′).

Incidents

Match joué au stade Artemio Franchi devant 15 927 spectateurs correspondant à la 5e journée de Serie A 2021-2022.

Simone Inzaghi a modifié les onze qui ont approuvé samedi un “set” à Bologne: Darmien et périsique entré dans les ruelles par Dumfries et Dimarco, tandis que Dzeko remplacé en attaque sangle. Blessé, l’Argentin, comme Arturo Vidal. Pas comme ça Lautaro Martinez, qui a vu les visages avec un autre des grands attaquants émergents du ‘calcium’, Dusan Vlahovic. Tous deux sont arrivés au rendez-vous avec trois buts.

Un ouragan “viole”

Le tête-à-tête, cependant, a été reporté par une première période de domination torrentielle des « altos ». La Fiore il fonctionnait comme une machine impitoyable. Agressive dans la pression sur la construction interista, avec Torreira collé à Brozovic comme un timbre. Et avec le ballon, une équipe verticale et affûtée. Vertigineux dans l’espace, mais avec des ressources aussi dans le jeu statique. L’étonnant, en somme, c’était de dépasser une demi-heure avec seulement 1-0 dans le clair.

Le but est venu dans un champ d’orientation vers l’extrême gauche. Nico González a gagné le saut à Skriniar, beaucoup plus grand, et descendit à la ligne du bas. Vlahovic balayé la défense vers le premier poteau et dans le second Sottil il n’avait qu’à présenter la botte pour pousser le ballon au fond des filets.

Si il Inter j’ai évité la sangria c’est grâce à Handanovic. Le gardien a balayé un ballon des pieds de Nico González, a sauvé une main changée un coup de Vlahovic à l’intérieur de la zone et tendit la main pour repousser un cil éloigné de Biraghi. je n’ai pas douté de Fiore en tirant de loin. Essayé aussi Duncan, qui a effleuré la barre transversale. Alors que, Vlahovic remporta tous les duels contre le redoutable arrière ‘Nerazzurra’, permettant l’arrivée de la deuxième ligne et l’offensive sur les ailes, avec Sottil et Nico González comme des poignards.

Retour « nerazzurra »

Tout ça, avant une demi-heure. J’ai dit, le 1-0 était un miracle. La réaction interista s’est insinuée dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, plus équilibrée. Çalhanoglu a demandé le vol de Dragowski sur un coup franc direct et l’arbitre a annulé le match nul pour hors-jeu. Cependant, le retour viendrait après la pause dans un départ sauvage. La Fiore Il a laissé des réserves pour la peine et a fatalement négligé son dos.

L’Inter a lancé une contre-attaque rapide. Dzeko a permis la saisie de Barella, qui a donné le centre de la zone à Darmien. Le tir, plat et sec, était imparable. Le coup a secoué le Fiore, que sans le manger ni le boire, il s’est retrouvé sur la toile. Deuxieme acte, Dzeko le retour a abouti à la tête d’un coup de pied de coin. Et il pourrait condamner Lautaro, après une carrière inlassable Barella, mais tiré en l’air.

Victime d’épuisement et de découragement, Fiorentina Il n’a pas su répondre à un Inter très bien planté dans son propre domaine. Telle était la frustration que Nico González il a été expulsé absurdement, avec un double jaune pour avoir protesté contre l’arbitre. Avec un de moins, l’équipe italien s’est rendu complètement et périsique il a signé la contre-attaque définitive 1-3. Les Inter continuez fort.