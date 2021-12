Résumé et buts du match Getafe-Athletic (0-0) de la 16e journée.

12/06/2021 à 23:11 CET

.

Les interventions de Unai Simon, jusqu’à trois joueurs clés, ont sauvé l’Athletic dans un match fastidieux, qui a fait match nul 0-0 contre Getafe pour ajouter un point que son gardien de but a sauvé en raison de la nécessité pour l’équipe de Madrid de se rapprocher des postes de secours.

AVOIR

ATH

Getafe

Soria ; Damian, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá, Maksimovic, Arambarri, Sandro (Jankto, 87′) et Enes ünal (Jaime Mata, 73′).

Sportif

Unai Simon ; De Marcos (Petxarroman, 83 ‘), Yeray, Iñigo Martínez, Lekue; Zarraga (Berenguer, 83′), Dani García (Vesga, 88′), Vainqueur, Nico Williams (Morcillo, 88′); Raúl García (Sancet, 74’) et Iñaki Williams.

Arbitre

Figueroa Vázquez (andalou). TA : Djené (15′) / Morcillo (94′).

Stade

Colisée Alfonso Pérez. 9 176 spectateurs.

Le gardien de but de l’équipe basque s’est imposé comme le héros silencieux de son équipe. Sans faire beaucoup de bruit, il a sauvé en seconde période l’Athletic, qui a signé un match gris réglé par Unai Simon, qui a finalement sauvé un heads-up devant Sandro Ramírez et un coup presque au-dessus de la ligne Mathias Olivera. C’était la faute de l’égalité qui régnait sur le tableau de bord.

En manque de points, Getafe et Athletic ont clôturé la journée avec l’urgence d’en ajouter trois à la fois. Pour des raisons différentes. Ceux de l’équipe madrilène, évidents : s’ils gagnaient, ils étaient placés à un seul point de salut. De l’autre côté, l’équipe de Marcelino García Toral il avait besoin de savourer à nouveau la victoire en dehors de San Mamés plus de trois mois plus tard pour, accessoirement, se rapprocher un peu plus de l’Europe.

Ce script a produit un spectacle épais. Peut-être par peur de perdre, aucune des deux équipes n’a relâché la pression et a signé un duel dont on ne se souviendra plus de rien. Surtout en première mi-temps, au cours de laquelle les occasions claires étaient évidentes par leur absence et le milieu de terrain a dominé presque toutes les phases du match.

Le système de Getafe, qui, bien que cela ait fonctionné pour lui depuis la prise de fonction de Quique Sánchez Flores, n’aide pas au développement du jeu. Pour la troisième journée consécutive, il a répété le même onze, avec trois défenses (Stefan Mitrovic, Djené Dakonam et Jorge Cuenca) et deux côtés longs (Damian Suárez et Mathias Olivera) dont souffrent leurs rivaux.

Avec cette toile d’araignée, pendant l’acte initial seul Nico Williams, manchette pour les contrariétés d’Iker Muniain, a donné un sentiment de danger. La petite Williams a de l’assurance, de la vitesse, des changements de rythme dangereux et beaucoup de verticalité. Et que, parfois, ils souffraient Laissez-moi et Damien.

Getafe, quant à lui, a trouvé de l’oxygène avec Mauro Arambarri, qui de temps en temps a trouvé l’inspiration pour faire de bons changements de jeu révolutionnaires. Avec l’Uruguayen plus ou moins en forme et solide défensivement, l’équipe de Quique a bien résisté en première mi-temps, dans laquelle seuls Iñigo Martínez avec un coup franc et Dani García de loin, ont eu des chances pour l’Athletic.

De l’autre côté, Carles alena, également d’un tir lointain, et Jorge Cuenca, d’une tête sur corner, ont créé une certaine incertitude dans le but défendu par Unai Simón. Et ce fut tout pour chaque camp, excessivement peu en attendant la seconde mi-temps, dans laquelle une réactivation était nécessaire pour réveiller un match qui semblait voué à l’ennui.

L’affrontement continua dans le même sens, mais cette fois les approches étaient plus dangereuses. Du moins à Getafe, car l’Athletic n’a plus jamais dérangé le but de David Soria. La boîte azulón a eu jusqu’à quatre occasions qu’il a pardonnées, en particulier la dernière.

D’abord, il a essayé Alena avec une vaseline du bord de la zone qu’Unai Simón a sauvée d’une bonne main ; plus tard, Sandro n’a pas frappé avec un lancer qui n’a pas attrapé assez de fil pour surprendre le gardien de l’Athletic; puis, à quinze minutes de la fin, Sandro a raté un tête-à-tête très clair contre Unai Simón ; La dernière a été appréciée par Olivera, qui, à bout portant, a de nouveau rencontré le gardien de l’Athletic.

Il n’était chargé que de sauver un point pour l’Athletic. Ses coéquipiers ont à peine réussi à franchir le mur de Getafe, qui, de son côté, n’a pas profité des quelques occasions dont il a bénéficié tout au long du match pour ne placer qu’un point du salut.