Résumé et buts du match Getafe-Atlético (1-2) de la 6e journée

21/09/2021

Le à 21:51 CEST

Jonathan Moreno

L’Atlético de Madrid adore les retours. A Cornellà et à Getafe, le champion s’est vu sur la toile, mais il a sorti sa fierté de renverser la vapeur. Cette fois, il a enfilé la cape de super-héros Luis Suárez. L’Uruguayen n’est pas touché par les critiques et a inscrit un doublé de nombreux carats qui effraie les plus inquiétants. Les azulones continuent à dériver. L’expulsion de Carles Aleñá, corroborée par le VAR, a été la clé. Míchel ne trouve pas la clé, et la patience se fait rare dans le football.

AVOIR

AU M

Getafe

Soria ; Iglesias, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera ; Florentino (Darío, 93′), Maksimovic, Aleñá; Mata (Silva, 77′), Macias (Enes Ünal, 67′).

Athlète de Madrid

Oblak ; Trippier (Hermoso, 62′), Savic, Giménez, Lodi (De Paul, 62′) ; Correa, Llorente, Herrera (Vrsaljko, 84′), Carrasco ; Griezmann (Cunha, 67′), Luis Suárez.

Buts

1-0 M.45 Mitrovic. 1-1 M.78 Luis Suarez. 1-2 M.91 Luis Suarez.

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares). Jaune à Mata (65′), Aleñá (66′), Maksimovic (90′), Cuenca (96′) / Luis Suárez (22′), Herrera (64′), Giménez (66′), Carrasco (93′) , Cunha (97′). Rouge à Aleñá (74′).

Simeone a restructuré l’équipe et redessiné le conseil d’administration. 4-4-2 de base, avec Griezmann comme crochet d’exercice en vers libres. L’Argentin tente d’accommoder le Français, qui ne carbure pas même dans son habitat naturel. Getafe a fait appel à la testiculina, scandée depuis les tribunes du Colisée, bien que, à l’exception d’une chevauchée d’Aleñá et de quelques lancements défectueux de Macias, les azulones étaient tendres dans les environs d’Oblak.

Le champion n’a pas touché non plus. Sans Koke, blessé, circulation a souffert. Llorente a procédé à des arrestations en raison du manque de collaboration de ses collègues. Correa, Carrasco et Suárez n’ont pas non plus comparu. Les deux Sud-Américains ont cependant réussi à salir le réseau domestique dans une action inexacte de Djené. Soria et Iglesias se sont levés pour garder l’arc.

Et, celui qui ne manque jamais, a échoué dans les matelas. Oblak est allé chercher des figues et a laissé ouvert un deuxième jeu qui a terminé Mitrovic avec un ballon accroché par son compatriote Maksimovic. Les 45′ regardaient l’électronique et la joie sur les visages des fans d’Azulona.

Rouge et au revoir

La ‘cholina’ du repos a réactivé Atleti. Autre état d’esprit, même objectif. La rencontre vue tant de fois cette année par les fans de rojiblanca. Griezmann est revenu prématurément affronter le tunnel. Deux lancements sur le M-45 du Français et rien d’autre.

Heureusement pour les colchoneros, Aleñá a commis une imprudence et le VAR a pris son immatriculation. Rouge direct au catalan. En infériorité, Getafe a subi les attaques de sa voisine communautaire. Et il n’y a pas de voisin plus agaçant que Luis Suárez. L’Uruguayen a équilibré en berçant un centre d’Hermoso avec sa botte droite et en tirant son pied gauche en une fraction de seconde. Avec les azulones rétrécissant l’eau et la minuterie dépassant 90′, le ‘Pistolero’ a pris un centre dans la zone de Vrsaljko. Mauvaise sortie de Soria. Suarez n’a pas pardonné.